Gaziantep'in Kültürel Mirası 'Bilmeden Tarih Olmuşuz' Kitabı ile Yaşatılıyor - Son Dakika
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Gaziantep'in Kültürel Mirası 'Bilmeden Tarih Olmuşuz' Kitabı ile Yaşatılıyor

Gaziantep\'in Kültürel Mirası \'Bilmeden Tarih Olmuşuz\' Kitabı ile Yaşatılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gazikültür Yayınları tarafından hazırlanan 'Bilmeden Tarih Olmuşuz' adlı kitap, şehrin kültürel ve tarihi mirasını kayıt altına alıyor. F. Bilge Kazaz'ın tanıklıklarıyla şekillenen eser, Gaziantep'in zengin kültürünü geniş bir perspektiften ele alıyor.

10.04.2025 14:41  Güncelleme: 14:43
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını koruma ve aktarma çalışmalarına devam ediyor. Gazikültür Yayınları tarafından hazırlanan Bilmeden Tarih Olmuşuz, Gaziantep'in tarihine ışık tutan önemli bir nehir söyleşi eseri olarak okuyucularla buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gazikültür Yayınları, Gaziantep'in kültürel ve tarihi mirasını yaşatma misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yayımlanan Bilmeden Tarih Olmuşuz, Gaziantep'in tarihi belleğini kayıt altına alan önemli bir söyleşi kitabı olarak okurlara sunuldu.

Gazikültür Yayınları ve Gaziantep Kent Arşivi'nin ortak çalışması olan Bilmeden Tarih Olmuşuz kitabını GBB Kültür AŞ'nin https://gbbkultur.com/portfolio/bilmeden-tarih-olmusuz/ sitesinden indirilerek okunabiliyor.

Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi'nin başlattığı Nehir Söyleşileri serisinin ilk eseri olan kitap, şehrin yaşayan hafızalarından F. Bilge Kazaz'ın tanıklıklarıyla şekilleniyor. Geçmişten günümüze taşınan Gaziantep kültürünün zengin dokusunu hissettiren eser, şehrin gelenek-göreneklerinden sosyal yaşamına kadar geniş bir perspektifte Gaziantep'i anlatıyor.

Kitap, dönemin Gaziantep'inde günlük hayattan şehir ve köy ilişkilerine, Gaziantep Kız Enstitüsü'nden mahalle yaşantısına kadar birçok farklı konuyu ele alıyor. F. Bilge Kazaz'ın detaylı anlatımları, okuyucuyu kimi zaman bir arkeolojik kazıya, kimi zaman bir köy düğününe götürüyor; kimi zaman da Antep evlerinin huzur dolu avlularında yıldızlara bakarak uyuyan çocukların dünyasına davet ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, eserin önemine dair, "Gaziantep, kültürel ve tarihi mirasıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Kentimizin yaşayan hafızalarını kayıt altına almak, onların tanıklıklarını gelecek kuşaklara aktarmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bilmeden Tarih Olmuşuz, tam da bu sorumluluk doğrultusunda hazırlanmış kıymetli bir eserdir. Gaziantep kültürünü tanımak isteyen herkes için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'in Kültürel Mirası 'Bilmeden Tarih Olmuşuz' Kitabı ile Yaşatılıyor - Son Dakika

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