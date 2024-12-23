Gaziantep'in Kurtuluşu: Tarihin Akışını Değiştiren Kahramanlık - Son Dakika
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Gaziantep'in Kurtuluşu: Tarihin Akışını Değiştiren Kahramanlık

Gaziantep\'in Kurtuluşu: Tarihin Akışını Değiştiren Kahramanlık

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde, Gaziantep Savunması'nın tarihin akışını değiştirdiğini vurguladı. 25 Aralık Kurtuluş Günü'nü coşkuyla kutlayan Şimşek, tarihteki bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekti ve güçlü bir ekonomi ile birlik ve beraberliğin gerektiğini belirtti.

23.12.2024 11:54
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Gaziantep Savunması, tıpkı Çanakkale Zaferi gibi tarihin akışını değiştirmiştir" dedi.

25 Aralık Kurtuluş Günü'nü büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını ifade eden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Savunmasının tarihteki yerine dikkat çekti. Başkan Şimşek, "Birinci Dünya Savaşı sonrası emperyalist güçler Gaziantep'i ve daha sonra tüm Anadolu'yu işgal ederek bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi elimizden almayı planladılar. Ancak, Antep'e geldiklerinde hiç de beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Atalarımız, şehrimizi işgal etmek isteyen düşman kuvvetlerine karşı her türlü olumsuzluklara rağmen büyük bir kahramanlık sergileyerek işgalci devletlerin planlarını yırtarak tarihin çöplüğüne attı. Bu nedenle Antep Savunması tıpkı Çanakkale Zaferi gibi tarihin akışını değiştiren ve milletimizin birlik ve beraberlik halinde olduğu sürece her türlü zorluğu yeneceğini gösteren kahramanlık destanlarıdır" dedi.

Şimşek, "Bugün komşu coğrafyalara baktığımızda bu topraklarda güçlü olmamız gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Güçlü olmanın yolu da ekonomik kalkınmadan, birlik ve beraberlikten geçer. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner' şeklindeki sözleri de kalkınmanın, güçlü ekonominin önemini ortaya koymaktadır. Biz sanayiciler daha güçlü bir Türkiye'nin, daha güçlü ekonomi ile mümkün olduğu bilinciyle sürekli yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu çaba ve gayretler sonucu 103 yıl önce düşmana değil açlığa yenilen Antep, bugün üretim ve ihracat alanında dünyanın önde gelen şehirlerinden birisi olmayı başarmıştır. Bu vesile ile Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü coşku ve gururla kutluyor ve vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'in Kurtuluşu: Tarihin Akışını Değiştiren Kahramanlık - Son Dakika

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