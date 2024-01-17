Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gar-Düztepe-Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi\'ni 2024 yatırım programına aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar-Düztepe-Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındı.

Karar sonrası 15 milyar TL'lik dev yatırım için Gaziantep'in tüm planlamalarının hazır olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu karar bizim için çok hayati, çok kıymetli. 1 milyonluk Şahinbey'i, 900 binlik Şehitkamil'e birleştirmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 8082 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla, Gar - Düztepe - Hastane Sürücüsüz Metro Hattı, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer aldı.

Dev yatırım yaklaşık 10.5 kilometre uzunluğunda olacak

Mevcut ulaşım sistemlerine entegre olacak 10 kilometre 440 metre uzunluğundaki 9 istasyon ve 39 tren seti kapasiteli depodan oluşacak metro hattı, toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlarken, yeşil şehrin ulaşım standartlarını da koruyacak. 2 yılda tamamlanması planlanan metro projesi, Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ve dış kaynak fonları ile finanse edilecek.

Kentin Kuzey- Güney aksını birleştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin kesin projesi olarak onaylanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırım programına sunulan metro hattının bütçesinin onaylanıp tamamlanmasıyla kentin kuzey - güney aksında, yeraltından toplu ulaşım raylı sistemi ile çevreci, sürdürülebilir ve konforlu şekilde sağlanacak.

9 istasyonun yerleri belli oldu

Gaziantep bu proje ile Gar İstasyonu'ndan başlayarak, Şehir Hastanesi'ne kadar ulaşımını hızlı, güvenli ve yeşil şehir şartlarına uygun standartlarda sağlayabilecek. Gaziantep metrosu derinlikleri 22 ile 53 metreyi bulan 9 istasyonla 10,4 km boyunca şehir içi seyahatini yeniden düzenleyecek. Gaziantep Metrosu, Gar'dan başlayan, Millet Bahçesi, Dr. Ersin Arslan Hastanesi, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi, Akkent Parkı, Akkent Merkez İstasyonları ile devam eden ve şehir hastanesi istasyonu ile son bulan bir güzergaha sahip olacak.

"Yatırım programına metronun alınması en büyük hayalimizdi gerçek oldu"

Projenin yatırım planlamasına alınmasından sonra açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada proje için kurum olarak yıllarca mühendislik ve mimari alanda çalışıldığını aktararak, "Metro projemiz bizim için çok hayatiydi. Büyükşehirlerin en büyük meselesi ulaşım. İrileşmememiz, sağlıklı büyümemiz gerekiyor. Ulaşım yatırımları bu konuda önemli. Hafif raylı sistemler ve Gaziray yapıldı. Ama bu metrosuz olmazdı. 15 Ocak itibariyle, 2024 Yatırım Programı'na alındı. Bu bizim için çok önemli ve hayatiydi. Gaziantep'i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Yatırım programına metronun alınması en büyük hayalimizdi. Hayaldi gerçek oldu" şeklinde konuştu.

"En önemli ve zor kısmı geçtik"

Projenin Gaziray ve diğer ulaşım sistemlerine entegre çalışacağını konuşmasının devamında aktaran Başkan Şahin, "Metromuz Gar'dan başlayarak Maarif Kavşağı, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi ve Akkent'ten geçerek Şehir Hastanesi'ne varacak. 9 istasyon var. Bu istasyonların özelliklerine baktığımızda konforlu, çevreci, sıcağa soğuğa değmeden, 50 metre derinliğe inip şehri demir ağlarla örerek, 1 milyon nüfusa sahip Şahinbey'i 900 bin nüfuslu Şehitkamil'e bağlayacağız ve burada Gaziray ile OSB'ye götüreceğimiz büyük bir ulaşım projesi. En önemli ve zor kısmı geçtik. 15 milyarlık bir yatırım. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Proje çok hızlı bir şekilde kendini amorti edecek. Trafikte en büyük sıkışıklık yaşanan noktalarda yer altına metroyla inmek bize ilaç gibi gelecek. 1 Nisan'da inşallah ve Allah'ın izniyle ustalık dönemimiz başladığında, ilk yapacağımız iş metronun çalışması olacak ve inşallah 2 yıl içerisinde bu şehri metroyla buluşturmuş olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP