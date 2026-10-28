Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, 29 Ekim mesajında üretim ve yatırıma vurgu yaptı - Son Dakika
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Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, 29 Ekim mesajında üretim ve yatırıma vurgu yaptı

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Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, 29 Ekim mesajında üretim ve yatırıma vurgu yaptı
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Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 29 Ekim dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Şimşek, Cumhuriyet'in bağımsızlık iradesinin eseri olduğunu belirterek Gaziantepli sanayicilerin zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeden yatırımları sürdüreceğini açıkladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve ortak mücadelesinin en büyük eseri olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin, milletin tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini belirten Şimşek, Cumhuriyet'in ilanının bu tarihi mücadelenin en önemli kazanımlarından biri olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in, egemenliğin millete ait olduğu yeni bir dönemin kapılarını açtığını ve Türkiye'nin çağdaşlaşma yolculuğuna yön verdiğini vurgulayan Başkan Şimşek, "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda özgürlük, eşitlik, çağdaşlık ve kalkınma hedeflerinin temel dayanağıdır" dedi.

Atatürk'ün ortaya koyduğu çağdaş ve güçlü Türkiye idealinin bugün de yol gösterici olduğunu ifade eden Şimşek, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmanın, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmakla da yakından ilişkili olduğunu belirtti. Başkan Şimşek, Türkiye'nin her alanda daha güçlü bir geleceğe ulaşması için ortak hedefler doğrultusunda çalışmanın önemini vurguladı.

Gaziantep'in üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve çalışma azmiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Şimşek, kent sanayisinin Cumhuriyet'in kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Cumhuriyet'i korumanın ve yüceltmenin yollarından birinin de ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmekten geçtiğine işaret eden Şimşek, üretimden istihdama, teknolojik gelişimden ihracata kadar her alanda daha ileriye gitmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Şimşek, "Gaziantepli sanayiciler olarak karşılaşılan tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeden, yatırımları sürdürerek ve Türkiye'nin rekabet gücünü artırarak Cumhuriyet'in geleceğine katkı sunmayı temel sorumluluklarımızdan birisi olarak görüyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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