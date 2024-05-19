Gaziantep'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Çelenk bırakılma töreni ve çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam etti. Gaziantep İl Gençlik Spor Müdürü Muhittin Özbay, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

19.05.2024 23:14
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Gaziantep'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. İlk kutlama 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılma saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Çelenk bırakma töreninin ardından 19 Mayıs kutlamaları Gaziantep Festival Parkta çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam edildi.

Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Gaziantep İl Gençlik Spor Müdürü Muhittin Özbay yaptı. Özbay, " 19 Mayıs; binlerce şehit verilerek Türk ulusunun kutsal saydığı topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamasının yolunu açan, milli mücadele destanının, ulusal bağımsızlık hareketinin başlangıcıdır. Bu gün, var olmak, yok olmak kavgasına çıkanların, varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlerin, tarihimize şan ve şeref veren kahramanların günüdür. Bu gün, çocuğunu öksüz, anne ve babasını kimsesiz bırakanların, gençliğinin baharında şehitlik rütbesine erenlerin günüdür. Bu gün, Atatürk'ün güvendiği, inandığı Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk Gençliğine, Bayram olan gündür. İşte bugün, onların mirasına sahip çıkma ve bu büyük mücadeleyi daha ileriye taşıma görevi bizlere düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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