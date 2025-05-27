Gaziantep'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Düzenlendi

Gaziantep\'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Düzenlendi
27.05.2025 14:12  Güncelleme: 14:14
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Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında başarılı olan öğrencilere ve öğretmenlere ödüller verildi. 152 sporcu çeşitli branşlarda ödüllenirken, etkinliklere bin 30 kişi katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında çeşitli branşlarda düzenlenen spor müsabakalarında başarı elde eden öğrenciler ve öğretmenler için ödül töreni düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri; yüzme, floor curling, tenis, akıl ve zeka oyunları, çim voleybolu (öğretmenler arası), oryantiring, 5x5 futbol ve 3x3 basketbol branşlarında gerçekleştirildi.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen programda, bin 30 öğrenci ve öğretmenin katıldığı spor etkinliklerinde 152 sporcunun ödüllendirildi. Dereceye giren sporculara ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi.

"Tüm ilçelerimizde, tüm bölgelerimizde yüzme havuzlarımız ve spor salonlarımız var"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, ödül töreninde yaptığı açıklamada bugün yine Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 'nda yapılan faaliyetlerin ödül töreninde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ödül alabilmek için yarışma yapabilmemiz lazım. Yarışma yapabilmemiz için de etkinlik alanlarına sahip olmamız lazım. Gaziantep'te gençlik yıllarımızda sadece bir tane kapalı spor salonumuz vardı. Bir tane de yüzme havuzumuz vardı. Futbol oynamak isteyenler için de birkaç tane toprak saha bulunuyordu. Kısıtlıydı. Bugüne baktığımızda son on yıl içerisinde Gaziantep'te ilçeler de dahil olmak üzere yüzme havuzlarımız var. Tüm ilçelerimizde, tüm bölgelerimizde yüzme havuzlarımız ve spor salonlarımız var."

"Artık Gaziantep'imizde her branşa uygun spor sahaları var"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, gururla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yapılan spor organizasyonunda başarı elde eden gençlerin ve öğretmen arkadaşların ödül töreni için buluştuklarını ifade ederek, "Bizim çocukluğumuzdaki spor alanını mahalledeki futbol sahası oluşturuyordu. Ama şu an Gaziantep'imizde neredeyse her mahallemizde, her okulumuzun bünyesinde çeşitli branşlara ait sahalar bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Gençlik Spor ve İl Müdürü, kıymetli haftada emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu"

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında yapılan spor müsabakalarının ödül takdim töreni dolayısıyla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Bugün burada hem hediyeleşme hem gönül alma hem de yeniden gençlerimizle buluşma fırsatını yakaladık. Bu anlamda bu önemli ve kıymetli haftada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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