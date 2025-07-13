Gaziantep\'te 3 Bin Kişi Yüzme Öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında denizi olmayan Gaziantep'te günlük 3 bin kişi yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla birçok spor tesisinin inşa edildiği Gaziantep'te çocuklar ve gençler daha güvenli ve modern tesislerde spor yaparak geleceğe hazırlanıyor.

Okulların tatil olmasıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz kurslarında çocuklar ve gençler, Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan ve büyük ilgi gören Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor ve suda canlı kalma tekniklerini öğreniyor.

Antrenörler ve cankurtaranlar gözetiminde eğitimler veriliyor

2021 yılında açılan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gençler ve çocuklar, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendiriyor. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı yüzme kursuna katılan çocuk ve gençler, antrenörler ve cankurtaranlar gözetiminde eğitimlerini alıyor.

Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kursa gelen geleceğin sporcularının her türlü imkandan yararlanmalarını sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yetenekli olan genç sporcuları ileri yüzme teknikleri eğitimiyle ülke genelinde düzenlenen şampiyonalara hazırlıyor.

Projenin başlatıldığı 2018 yılından bu yana 60 bini aşkın çocuk ve gence yüzme eğitimi verilmesinin sağlandığı kentte özellikle sıcak yaz aylarında ilgi gören proje kapsamında yüzlerce çocuk düzenlenen kurslara katılarak yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğrenciler, yüzmenin yanı sıra sıcak yaz günlerinde havuzda serinleme imkanı da buluyor.

Her yaştan öğrenci yoğun ilgi gösteriyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde çocuklar ve gençlerin yüzme eğitimi aldığı havuzda uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen eğitimlere her yaştan öğrenci yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yaz aylarında daha fazla çocuğun spora yönlendirilmesi hedeflenirken, yüzme öğrenmek isteyen öğrenciler için havuzda hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı saatlerde eğitimler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzme antrenörleri, çocukların yaş gruplarına ve seviyelerine göre özel eğitim programları uyguluyor. Temel su güvenliği, nefes kontrolü ve yüzme teknikleri gibi alanlarda verilen eğitimler, çocukların suya olan güvenlerini artırıyor.

"Denizi olmayan Gaziantep'te günlük 3 bin kişiye yüzme eğitimi veriliyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursları sayesinde binlerce çocuğun güvenle yüzme öğrendiğini belirten Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Ahmet Barış İlgün, denizi olmayan Gaziantep'te günlük 3 bin kişiye yüzme eğitimi verdiklerini bildirdi.

Yüzme yarışlarına da ev sahipliği yapan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim alan öğrencilerin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirten İlgün, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve büyük bir ilgi gören "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin Gaziantep'te devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında eğitimlerin devam ettiğini bildiren İlgün, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nun yanı sıra ilçelerdeki portatif yüzme havuzlarında da eğitimlerin verildiğini belirtti.

"3 bin çocuğumuz kurslarımızdan faydalanıyor"

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Gaziantep'te çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışmasının amaçlandığı kurslar sayesinde, bir yandan antrenörler eşliğinde güvenli şekilde yüzme öğrenen çocukların ve gençlerin diğer yandan serinlemenin keyfini yaşadığını ifade eden İlgün, "Özellikle yaz döneminde büyük bir yoğunluğumuz var. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaklaşık 3 bin çocuğumuz kurslarımızdan faydalanıyor. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında da 6-12 yaş ve akabinde de 12-18 yaş çocuklarımızı ve gençlerimizi yüzme eğitimi veriyoruz. Daha sonraki süreçlerde de orta yaşlara ve yaşlı beyefendiler ile hanımefendilere eğitim vereceğiz. Bakanlığımız başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesini ilimizin ve ülkemizin tamamına yaymayı hedefliyoruz. İnşallah bu süreçte de bize destek veren Bakanımız Osman Aşkın Bak ve İl Müdürümüze şükranlarımı arz ederim" dedi.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu Koordinatörü Sercan Taşkesen de proje kapsamında kursa katılan çocuklara ve gençlere ücretsiz yüzme eğitimi verildiğini, eğitimlerin haftanın 6 günü 7 seans ile devam ettiğini ifade etti.

Proje ile yüzme bilmeyen kimsenin kalmamasının amaçlandığını belirten Taşkesen, hafta içi ve hafta sonu şeklinde sürdürülen ve yıl boyu devam eden yüzme kurslarına kayıtların da yıl boyunca devam ettiğini bildirdi.

Kurslara katılan gençler ve çocuklar ise kendilerine bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler. - GAZİANTEP