Gaziantep\'te 3. Etap Konut Kura Çekimi 4 Ocak\'ta

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut'un Güneyşehir 3'üncü etap hak sahipliği için kura çekimi 4 Ocak Cumartesi günü saat 11.30'da yapılacak.

Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerindeki konutların hak sahipleri belirleniyor. Takip etmek isteyen vatandaşlar, kura çekim törenini 4 Ocak Cumartesi günü saat 11.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Youtube hesabından https://www.youtube.com/live/EX21tP-aQoI adresi ile yapılacak canlı yayın ile izleyebilecek.

Konutlar için 23 Aralık-31 Aralık 2024 tarihleri arasında talepler toplanırken bunlar arasında yayınlanan şartnameye uyan başvurular değerlendirmeye alındı. - GAZİANTEP