Gaziantep\'te Alışveriş Yoğunluğu

Gaziantep'te vatandaşlar çarşılarda alışveriş yoğunluğu oluşturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan boykot çağrısı Gaziantep'te karşılık bulmadı, kentteki ticari faaliyetler olağan seyrinde devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının ardından başlayan süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da boykot çağrısı yapmıştı. Yapılan çağrıların ardından dün ve bugün Gaziantep'teki çarşılarda alışverişlerde olağanüstü bir artış yaşandı. Çarşılarda yoğun kalabalıklar oluşurken vatandaşlar kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk yaşadı.

"Çarşıya geldik ve alışveriş yapıyoruz"

Alışveriş yapmak için çarşıya geldiğini söyleyen vatandaş Dilber Çatalkaya, "Çarşıya geldik ve alışveriş yapıyoruz. Buradan bakır, gümüş ürünler alıyoruz. Gaziantep çok güzel bir şehir" dedi.

"Bugün de alışveriş için buraya geldik"

Tarihi yerleri gezmek ve alışveriş yapmak istediklerini ifade eden vatandaş Aysun Yaşar, "Annemler Aydın'dan geldi. Gaziantep'i çok beğendiler. Bugün de alışveriş için buraya geldik. Beğendiğimiz ürünleri alacağız. Bakır ve Gaziantep'in geleneksel ürünlerini alacağız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP