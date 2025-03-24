Gaziantep'te Avukatların Yürüyüşüne Polis Engel

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - İstanbul Barosu yöneticilerinin görevden alınmasını protesto etmek için Gaziantep Adliyesi önünde toplanan Gaziantep Barosu üyesi avukatlar, Demokrasi Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, yürüyüş için önceden bildirim yapılmadığını gerekçe göstererek avukatların eylemine izin vermedi.

Adliye önünde basın açıklaması yapan avukatlar, İstanbul Barosu'nda yaşanan gelişmelere tepki göstererek, baro yönetimine yönelik müdahaleyi hukuka aykırı bulduklarını belirtti. Açıklamanın ardından yürüyüş yapmak isteyen avukatlar, polis engeliyle karşılaştı. Güvenlik güçleri, yürüyüşün kanuna aykırı olduğunu savunurken, avukatlar ise anayasal haklarını kullandıklarını ifade etti.

Yürüyüş engellenirken, avukatlar bir süre daha alanda bekleyerek durumu protesto etti. Gaziantep Barosu yetkilileri, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkının korunması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.