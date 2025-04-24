Gaziantep'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Bağımsızlık Seferberliği Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Bağımsızlık Seferberliği Projesi Başlatıldı

Gaziantep\'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Bağımsızlık Seferberliği Projesi Başlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle zararlı bağımlılıklara karşı mücadele amacıyla Bağımsızlık Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Proje, gençlerin sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemesi ve toplumda bağımlılık algısını dönüştürmeyi hedefliyor.

24.04.2025 17:14  Güncelleme: 17:17
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde zararlı bağımlılıklara karşı mücadele için uygulanacak Bağımsızlık Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığı artırmak, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve toplumun tüm kesimlerini bağımsızlık seferberliğine dahil ederek güçlü bir sosyal dayanışma oluşturmak amaçlayan proje, Gaziantep Modeli ile tüm kurumları bir araya getiriyor. 3 fazdan oluşan projenin ilk etabı 15 ay sürecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, proje kapsamında bağımlılıkla mücadelede kentin gücünün artırılması, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerinin bilinirliğinin yükseltilmesi, gençlerin sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemesi, toplumsal bağımlılık algısının dönüştürülmesi ve bu doğrultuda bilinçlendirme ile eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Programda hayırsever Çağdaş'ın YEDAM bağışı için imzalar atıldı

Programda ayrıca hayırsever Burhan Çağdaş tarafından Yeşilay'a YEDAM olarak kullanılmak üzere hibe edilen binanın devri için protokol, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Doç. Dr. Mehmet Dinç'in de katılımıyla imzalandı.

"Tıbbi tedaviden sonra mutlaka sosyal tedavi gerekiyor"

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin önemine vurgu yaparak, "Zararlı alışkanlıkların hepsi insanın aklına zarar veren alışkanlıklar. İnsanın aklını koruması gerekiyor. İnsanların malı, canı, ailesi bize emanet. Biz de bundan sorumluyuz. Bize düşen şey, yaşanan bütün sorunları tek başımıza düzeltemeyiz ama akıllı şehirde akıllı olmamız için sadeleşmemiz lazım. Yeşilay'ın yönetmeliği bizim Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği'nin çalışma metodunda kullanılıyor. Orada tıbbi tedaviden sonra mutlaka sosyal tedavi gerekiyor. Sosyal tedavi ile aynı anda gitmediğiniz zaman sonuç alınamıyor. Biz bunu yapmak için buradayız. İkisini aynı anda götürmek ve önleyici tedbiri hayata geçirmemiz gerekiyor" dedi.

"Bunu başardığınızda tüm Türkiye'de bağımlılığa karşı altından kalkacak bir modele dönüşecek"

Başkan Şahin konuşmasında ayrıca Yeşilay'ın demokratikleşme, yerelleşme ve sivilleşme ile ön planda olduğunu aktararak, "Bu yaptığınız çalışmada baktığınızda bu modeli en kolay uygulayacağınız yer burası. Şehirde ortak akıl buna çok uygun. En önemli şey beşeri sermaye. Şehrin bir ruhu var. Bizim yaptığımız Türkiye Yüzyılı belediyeciliği. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Canı yürekten büyük bir gayret gösteriyorlar. Yeşilay'da da aynı manevi ruh var. Bunu başarabilecek her şeyimiz var. Buna inanan bir ekip var. Bunu başardığınızda tüm Türkiye'de bağımlılığa karşı altından kalkacak bir modele dönüşecek. Gaziantep modeli bu" ifadelerini kullandı.

"Bizim bağımlılıklara karşı çok hızlı çok etkili adımlar atma tarihi sorumluluğumuz var"

Yeşilay'ın bağımlılığa karşı mücadelesi ve 105 yıllık tarihi süreci üzerine bilgi veren Türkiye Yeşilay Cemiyeti Doç. Dr. Mehmet Dinç, dünyada ve Türkiye'de bağımlılık konusunun önemine dikkat çekerek, "Bizim bağımlılıklara karşı çok hızlı çok etkili adımlar atma tarihi sorumluluğumuz var. Bağımlılık dalgası o kadar güçlü geliyor ki bu bağımlılıkla mücadele için sadece bir sivil toplum kuruluşunun veya sadece devlet kademelerinin mücadele etmesi yeterli olmaz. Bütün toplumun bu mücadeleye sahip çıkması ve elinden geleni yaparak vatan savunması olarak görmesi çocuklarımız ve gençlerimizin bedensel bütünlüğünü, zihinsel sağlığını ve ruhsal ferahlığını birincil öncelik olarak görüp savunma anlamında kurtarma anlamında bütün gayreti göstermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'in tarihinde bağımlılıkla mücadelede dönüm noktası olacak bir güne başlamış olacağız"

Gaziantep'in ticareti ve sanayisi başta olmak üzere güçlü ve avantajlı şehir olarak tanımlayan Doç. Dr. Dinç, bu avantajlarla beraber bağımlılığa karşı birçok dezavantajın oluştuğunu aktararak, "Bu noktada çok ümitliyiz. Vazifeyi aldığımızdan bugüne birçok insan ile görüştük ama bir tane Büyükşehir Belediye Başkanı büyük bir dert ile genle merkezimize geldi, 'Bir yangın var' dedi ve 'Bu yangın ile alakalı güçlerimizi birleştirilelim elimizden ne geliyorsa çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmak için yapalım' dedi. Bizde ciddi ve detaylı bir çalışma yaptık. Çalışmayı projelendirerek bu planı sunduk bugünde sizlerle paylaşmak için buradayız. Gaziantep'in tarihinde bağımlılıkla mücadelede dönüm noktası olacak bir güne başlamış olacağız. 3 fazda ilk başta 15 ay sürecek etkili ve güçlü çalışma programına başladık" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Bağımsızlık Seferberliği Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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