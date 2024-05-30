Gaziantep\'te Kurban Bayramı öncesi denetimler sıklaştırıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, kent içerisinde bulunan hayvan barınakları, ahırları ve besihaneler hakkında alınan encümen kararı kapsamında yerleşim yerlerinde kurban satışı için hazırlık yapan yerleri tek tek tespit ederek mühürlemeye devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, büyük ve küçükbaş alım satımının kurulan modern Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Kurban Bayramı için belirlenen satış yerleri dışında yapılmaması için kaçak satış yapan yerleri mühürleyerek yasaların belirttiği en üst seviyede cezai işlem uyguluyor.

İnsan ve çevre sağlığı için olumsuzluk oluşturması, sinek ve koku emisyonunda artışlara neden olacağından kent merkezinde kaçak kurulan veya hazırlığında bulunan yerler tespit ediliyor. Kurban Bayramı öncesi, bu gibi olumsuz durumların yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çalışmalara devam ederken bayram sonrası da adaklık satışının da yapılmaması için faaliyet yürütmeye devam edecek.

Kurban satış yerleri belirlendi

Kurban Bayramı için Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi haricinde bu yıl Şahinbey ilçesinde Kahvelipınar, Dumlupınar, Şahintepe ve Tekstilkent Mahalleleri'nde, Şehitkamil ilçesinde Belkıs ve Sanayi Mahalleleri'nde, Nizip ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda, İslahiye ilçesinde İslahiye Belediyesi Kurban Satış Yeri'nde, Araban ilçesinde hayvan pazarında kurban satışı yapılacak.

"Denetimler yapıp koruyucu ve önleyici tedbirler alıyoruz"

Denetimler ve hazırlıklar hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak Kurban Bayramı yaklaşırken yaptığımız çalışmalardan bir tanesi şehir içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satış yerlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi işidir. Bu denetimlerde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde daha öncesinde belirlenen kurban satış yerleri ve besi organize bölgesinin sınırları dışında herhangi bir küçük veya büyükbaş hayvan hareketinin oluşmamasıdır. Takdir edilmelidir ki Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın daha nezih bir ortamda yaşamasını sağlamak birinci önceliğimizdir. Kurban Bayramı öncesi şehir içerisinde yapılan bu çalışmalarla yerinde denetimler yapıp koruyucu ve önleyici önlemleri alıyoruz" dedi.

"Mühürlemelerin amacı kent içerisinde artık hayvan beslenmesi ve satışının bittiğini resmi olarak göstermek"

Yürütülen çalışmalar sonucu sıkıntı oluşturacak bölgeleri önceden tespit ederek kontrollerin başladığını aktaran Daire Başkanı Ömer Yalım, "Mevcut ahır olarak tabir ettiğimiz evlerin altında olan bu mekanları kontrol ediyor, koyunları olanları boşaltıyor, işlemleri tamamladıktan sonra mühürlemeler yapıyoruz. Bu mühürlemelerin amacı kent içerisinde artık bu işin bittiğini resmi olarak göstermek. Belediyemizin dışında ilçe belediyeler tarafından satış yerleri ve kesim yerleri belirlendi. Bunlara göre hareket edilmesini vatandaşların sağlığı ve hijyen açısından önemli. Yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde çok yüksek miktarda bu hayvanlardan oluşan atıkların çevreye kirlettiği ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin oluştuğu muhakkak. Bizim besi organize olarak tabir ettiğimiz ve Türkiye'de model, bu bölgede de ilk olan tesiste büyük ve küçükbaş hayvan alım satım yeri mevcuttur. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan, vatandaşların problemlerini önlemek için öncelikle oraları tercih etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir"

Alınan kararlar ve yürütülen uygulamalara aykırı hiçbir davranışa müsaade edilmeyeceğini de vurgulayan Yalım, "Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Geçen yıl yine yaptığımız uygulamalarda da bunu emsal olarak gösterebiliriz. Bu konuyla ilgili bu işi yapanlardan beklediğimiz kurallara harfiyen riayet etmeleri ve insan sağlığını ön planda tutarak ticari beklentilerden çok çevremizin korunmasını düşünmelerini istiyoruz. Bayrama fazla bir zaman kalmadı. Bu hareketliliğin olacağını öngörüyoruz. Bu hareketliliğin olması halinde, vatandaşlarımızın bize adres bilgileri vererek ALO 153 ve GİKOM üzerinden bize ulaşmaları halinde ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler yapılarak cezai müeyyide uygulanarak kapatılmaları söz konusu olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP