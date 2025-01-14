Gaziantep\'te \'Binance Teknolojide Kadın Akademisi\' Başladı

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İstasyon Gaziantep ev sahipliğinde 'Binance Teknolojide Kadın Akademisi' düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstasyon Gaziantep ev sahipliğinde Empati Sosyal Sorumluluk Derneği ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğinde düzenlenen Binance Teknolojide Kadın Akademisi başladı.

Günümüz iş dünyasında ve toplumda teknoloji kullanımında kadınların rolünün arttırılması amacıyla panel ve eğitimlerden oluşan Binance Teknolojide Kadın Akademisi, Gazi şehirde yapıldı. 100'ün üzerinde kadının katılımıyla düzenlenen programlar kapsamında katılımcıların teknoloji alanında varlığını güçlendirmek, finansal okuryazarlıklarını artırmak ve genç kadınları teknoloji dünyasında lider konumlara taşınması hedefleniyor.

İstasyon Gaziantep ev sahipliğinde akademi, Geleceğin Finansı: Kripto Para, Dijital Dünyada Merkeziyetsiz Uygulamaların Kullanıcı Deneyimi, Hedeflere İlham Veren Yolculuklar, Dijital Stratejiler: Algoritmik Trade, Kripto Dünyasının Anahtarları: NFT ve Dijital Cüzdan Yolculuğu konu başlıklarıyla alanında uzman isimler eğitimler verdi.

"Bu eğitimde ele alınacak konular çocuklarımız ve onların geleceği için büyük bir önem taşıyor"

Programın açılışında konuşan Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetindağ, teknolojinin hızlı dönüştüğü dünyada yapılan bu eğitimin önemine dikkat çekerek, "Yapay zeka ve ötesi dijital dünyanın sınırlarını yeniden çizen merkeziyetsiz uygulamalar, kripto varlıklar, algoritmik trade, dijital cüzdan gibi konular, geleceği ekonomik ve sosyal yapı taşlarını oluşturuyor. Ev sahipliğini yaptığımız bu anlamda buluşmayı gerçekleştiren, Teknolojide Kadın Derneğine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Gaziantep'in dijital dönüşüm ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek adına kurulan İstasyon Gaziantep ile bizleri buluşturan Filiz Evran ve Başkanımız Fatma Şahin'e de bu değerli katkıları için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada dijital dünyada merkeziyetsizlik prensibini kullanıcı deneyimine yansımasını, teknolojinin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisini birlikte keşfedeceğiz. Bu eğitimde ele alınacak konular yalnızca bireyler ve profesyoneller için değil aynı zamanda çocuklarımız ve onların geleceği için büyük bir önem taşıyor. Özellikle yapay zeka gibi teknolojilerle donatılmış bir eğitim çocuklarımızın problem çözme, analitik düşünme ve inovasyon gibi 21'inci yüzyıl becerilerini geliştirmesine imkan sağlayacaktır" dedi.

Konuşma sonrası Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ise Yapay Zeka ve Ötesi: ChatGPT ile Dijital Devrime Adım Atın başlıklı sunumunu yaptı.