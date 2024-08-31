Gaziantep'te CHP'lilerden Haniye'nin posterine tepki - Son Dakika
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Yerel

Gaziantep'te CHP'lilerden Haniye'nin posterine tepki

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında CHP milletvekilleri ve parti üyeleri, Filistinli politikacı İsmail Haniye'nin posterinin bulunduğu alana tepki göstererek posterleri söktürdü.

31.08.2024 22:18
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Gaziantep'te CHP'lilerden Haniye'nin posterine tepki

GAZİANTEP - Gaziantep'te CHP milletvekilleri ve parti üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında etkinlik alanında Filistinli politikacı İsmail Haniye'nin posterinin yer almasına tepki gösterdi.

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen törenle kutlandı. Kutlamalar esnasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve parti üyeleri, Filistinli İsmail Haniye'nin alanda haftalardır asılı bulunan posterine tepki göstererek posterleri söktürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te CHP'lilerden Haniye'nin posterine tepki - Son Dakika

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