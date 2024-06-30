Gaziantep'te Classic Mercedes Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te Classic Mercedes Festivali düzenlendi

Gaziantep\'te Classic Mercedes Festivali düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Classic Mercedes Festivali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından klasik araba tutkunları katıldı.

30.06.2024 14:46  Güncelleme: 14:54
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Classic Mercedes Festivali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü ve Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından klasik araba tutkunları katıldı. Düzenlenen festivale klasik araba tutkunları yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na araçlarını getiren klasik araba tutkunları, meydana gelen vatandaşlara araçları ile ilgili bilgi verdi. Festivale gelenler geçmişe yönelik nostaljik bir yolculuğa çıktı. Bir döneme damgasını vuran nostaljik arabaların beğeni topladı.

"Amacımız Türkiye'de yapılan bu aracı tanıtmak"

Ankara Arlı Klasiğin Türkiye'de tek gerçekleştirdiği Mercedes Gullwing projesiyle ilgili bilgi veren Gökhan Arlı, "Yaklaşık 50 günlük süre içinde 10 kişilik bir ekiple yaptık. Üzeri fiber bir kasa. Tasarımını internetten bulduğumuz ölçülerle yaptık. Bizim amacımız Türkiye'de yapılan bu aracı tanıtmak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu festivalde aracı tanıtma şansı bulduk" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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