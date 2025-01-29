Gaziantep\'te Çocuklar İçin Uçtu Uçtu Hezarfen Tiyatrosu Büyük İlgi Gördü

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sömestr tatili için özel sahnelenen "Uçtu Uçtu Hezarfen" çocuk tiyatrosu çocukların büyük ilgisini topladı.

Sömestr tatili kapsamında çocuklar ve gençler için birçok atölye çalışması hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda minikler için özel olarak hazırladığı Uçtu Uçtu Hazarfen ile bir kez daha miniklerle buluştu. Tek perdelik olarak sahnelenen, yönetmenliğini Ahmet Serhat Artunç'un yaptığı, genel sanat yönetmenliğini Nejat Şener'in üstlendiği oyun, meraklı minikler tarafından ilgiyle takip edildi.

Oyun teknolojik ve dijital unsurlarla farklı bir deneyim yaşattı

Her yaşa göre etkileyici unsurların yer aldığı, özellikle çocuklar ve gençler için tasarlanmış müzikli ve yeni nesil bir gösteri olan Meltem Kımız Şener tarafından yazılan Uçtu Uçtu Hezarfen, 17'nci yüzyılda Galata Kulesi'ne yakın bir mahallede geçiyor. Oyun, Hezarfen'in bilinen hikayesini çocuk ve gençlere yönelik anlatımı, bilime ve araştırmaya yöneltmeye çalışan içeriği ve müziklerle zenginleştirildi. Gösteri aynı zaman teknolojik ve dijital unsurlarla farklı bir uçma ve seyir deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

"Güzel bir an yaşamak için buradayız"

Oyunu ailesiyle izlemeye gelen Burak Eşki, "Fatma Şahin başkanımızın sosyal medya hesabını takip ettiğim için oradan duymuştum tiyatro oyununu. Güzel bir etkinlik, çocuklar için eğlenceli. 15 tatili dolu dolu yaşadılar zaten. Güzel bir an yaşamak için buradayız" dedi.

"Gaziantep bu etkinlikleriyle bütün Türkiye'ye örnek olması gereken bir il"

Şehir dışından sömestr tatili için Gazi şehre gelerek oyunu çocukları ve yeğenleriyle izleyen Esra Girişken Velioğlu ise, "Gaziantep'e yarıyıl tatili için geldik. Gaziantep'e bayılıyorum bu anlamda. Gerçekten her fırsatta da geliyoruz. Hiçbir şey kaçırmak istemiyoruz. Atölyeler, tiyatrolar, etkinlikler dolu dolu. Gaziantep bu etkinlikleriyle bütün Türkiye'ye örnek olması gereken bir il. Bütün şehirlerde olması ve umarım devamı gelir, hiç kesilmez" şeklinde konuştu.

"Çalışırsak her şeyi başarabileceğimizi öğrendim"

Oyunu çok beğenen ilkokul öğrencisi Rümeysa Demirtaş da, "Oyun çok güzeldi. Çalışırsak her şeyi başarabileceğimizi öğrendim. Keşke hiç bitmeseydi, Çok güzeldi. Tiyatro oyunu için Fatma Şahin Hanım'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP