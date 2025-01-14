Gaziantep\'te Depremzedelere Umut Olacak Protez Ortez Merkezi Açıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yıkıcı depremlere karşı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi" ile uzuv kaybı yaşayan bireyler için yeni bir hayatın kapılarını araladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te 11 ilde yalnızca binaları değil, insanların hayatlarını da geri dönülemez şekilde sarsan yıkıcı depremlere karşı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Gaziantep Büyükşehir, "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi" ile depremde uzuv kaybı yaşayan bireyler için yeni bir hayatın kapılarını araladı.

Depremin ardından hızla harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesiyle kalıcı engelli hale gelen bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için medikal malzeme ve protez desteği sağlamaya başladı. Proje kapsamında, akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerden walker'lara, hasta yataklarından denge bastonlarına kadar birçok medikal malzeme ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Merkezde ayrıca ampütasyon ameliyatı geçiren bireylerin yaralarının iyileştirilmesinden protezlerin hazırlanmasına, protez sonrası fizik tedaviye kadar her aşama uzman bir ekip tarafından titizlikle yürütülüyor.

İhtiyaç sahiplerine uzanan şefkat eli: 12 bin kişiye umut, 840 hayata dokunuş

Projenin bir diğer önemli başarısı, psikososyal destek ve fizik tedavi hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulması. Depremde sadece uzuvlarını değil, umutlarını da kaybeden bireyler için merkez bir sağlık hizmetinden çok daha fazlası anlamını taşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, "Eliniz, kolunuz, ayağınız oluyoruz" sözleriyle tanımladığı bu proje kapsamında toplamda 12 bin 338 kişiye medikal malzeme ve protez desteği hedefleniyor. Şu ana kadar, 11 farklı ilden 840 engelli bireyin hayatına dokunuldu. Bu bireylerin 560'ı Gaziantep'ten, 89'u Hatay'dan, 65'i Adıyaman'dan, 60'ı Kahramanmaraş'tan geldi. Her biri için özel olarak üretilen ortez ve protezler, onları yeniden hayata bağladı.

Projenin hayata geçtiği 826 metrekarelik merkez, yalnızca Türkiye değil, uluslararası yardım kuruluşlarının da desteğiyle büyüyor. Hibe destekleriyle donatılan merkez, modern teknolojiyi kullanarak bireylerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumayı amaçlıyor. - GAZİANTEP