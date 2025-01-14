Gaziantep'te Depremzedelere Umut Olacak Protez Ortez Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Depremzedelere Umut Olacak Protez Ortez Merkezi Açıldı

Gaziantep\'te Depremzedelere Umut Olacak Protez Ortez Merkezi Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremler sonrası uzuv kaybı yaşayan bireyler için 'Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ni kurarak önemli bir hizmet sunuyor. Merkezde medikal malzeme desteği ve ücretsiz psikososyal hizmetler sağlanacak.

14.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yıkıcı depremlere karşı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi" ile uzuv kaybı yaşayan bireyler için yeni bir hayatın kapılarını araladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te 11 ilde yalnızca binaları değil, insanların hayatlarını da geri dönülemez şekilde sarsan yıkıcı depremlere karşı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Gaziantep Büyükşehir, "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi" ile depremde uzuv kaybı yaşayan bireyler için yeni bir hayatın kapılarını araladı.

Depremin ardından hızla harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesiyle kalıcı engelli hale gelen bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için medikal malzeme ve protez desteği sağlamaya başladı. Proje kapsamında, akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerden walker'lara, hasta yataklarından denge bastonlarına kadar birçok medikal malzeme ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Merkezde ayrıca ampütasyon ameliyatı geçiren bireylerin yaralarının iyileştirilmesinden protezlerin hazırlanmasına, protez sonrası fizik tedaviye kadar her aşama uzman bir ekip tarafından titizlikle yürütülüyor.

İhtiyaç sahiplerine uzanan şefkat eli: 12 bin kişiye umut, 840 hayata dokunuş

Projenin bir diğer önemli başarısı, psikososyal destek ve fizik tedavi hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulması. Depremde sadece uzuvlarını değil, umutlarını da kaybeden bireyler için merkez bir sağlık hizmetinden çok daha fazlası anlamını taşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, "Eliniz, kolunuz, ayağınız oluyoruz" sözleriyle tanımladığı bu proje kapsamında toplamda 12 bin 338 kişiye medikal malzeme ve protez desteği hedefleniyor. Şu ana kadar, 11 farklı ilden 840 engelli bireyin hayatına dokunuldu. Bu bireylerin 560'ı Gaziantep'ten, 89'u Hatay'dan, 65'i Adıyaman'dan, 60'ı Kahramanmaraş'tan geldi. Her biri için özel olarak üretilen ortez ve protezler, onları yeniden hayata bağladı.

Projenin hayata geçtiği 826 metrekarelik merkez, yalnızca Türkiye değil, uluslararası yardım kuruluşlarının da desteğiyle büyüyor. Hibe destekleriyle donatılan merkez, modern teknolojiyi kullanarak bireylerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumayı amaçlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Buğday Tanesi, gaziantep, Sağlık, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Depremzedelere Umut Olacak Protez Ortez Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:43:11. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Depremzedelere Umut Olacak Protez Ortez Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.