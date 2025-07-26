Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli Projesi'nde İlerleme Sağlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli Projesi'nde İlerleme Sağlandı

Gaziantep\'te Dülük-OSB Tüneli Projesi\'nde İlerleme Sağlandı
26.07.2025 16:43  Güncelleme: 16:45
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Dülük-OSB Tüneli'nde 425 metrelik bölümün tamamlandığı alanda teknik inceleme yaptı. Proje tamamlandığında, şehir içi trafik yükü hafifleyecek ve sanayiye erişim kolaylaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Dülük-OSB Tüneli'nde 425 metrelik bölümün tamamlandığı alanda teknik inceleme yaptı.

Gaziantep'te sanayi, ticaret ve lojistik açısından büyük önem taşıyan Dülük-Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tüneli ve bağlantı yollarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje tamamlandığında, şehir içi trafik yükü hafifleyecek, sanayiye erişim kolaylaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) iş birliğiyle yürütülen proje, İpekyolu olarak bilinen D-400 Karayolu ile O-54 Çevre Yolu arasındaki yoğun trafiği azaltmayı hedefliyor.

Toplamda 8 bin 315 metre uzunluğa sahip olacak yol, Dülük Kavşağı'ndan başlayarak OSB içindeki ana arterlere ve otoyola bağlanacak. İki yönde üçer şeritli olarak planlanan yol, hem şehir içi hem de lojistik trafiğe hizmet verecek. Proje kapsamında 3 bin 250 metre uzunluğunda çift tüplü iki tünel inşa edilecek. Güzergahta ayrıca sekiz köprü ve üç büyük kavşak yer alacak. Böylece, üretim bölgelerine ulaşım süresi kısalacak, şehir içi yollar lojistik yükten arındırılacak.

"Bu proje zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Üç yüz bin kişi her gün OSB'ye ulaşmak için yollarda. Bu proje zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak, çevreye olumlu katkı sunacak. Yeşil şehir, akıllı şehir hedefimize hizmet edecek. Otoban bağlantısı tamamlandığında, daha önce 40 dakikada kat edilen mesafe 10 dakikaya düşecek. Dört ay önce temelini attık, bugün geldiğimiz nokta umut verici. Halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm ekip senkronize şekilde çalışıyor. İnşallah bu projeyi başarıyla tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Gaziantep'e yakışır çevreci ve devasa bir proje"

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ise, "Bugün çok mutluyuz. Fatma Şahin Başkanımızın seçim döneminde sözünü verdiği ve üzerinde titizlikle çalıştığı bir projede sahadayız. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hayata geçen Gaziantep'e yakışır çevreci ve devasa bu projeyle ilgili firma yetkililerinden ve çalışanlardan bilgi aldık. Çok önemli ve özverili bir çalışma yürütülüyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli Projesi'nde İlerleme Sağlandı - Son Dakika

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