Gaziantep'te görme engelli kursiyerler için E-KPSS eğitim desteği

09.01.2026 12:09  Güncelleme: 12:15
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireyler için E-KPSS hazırlık kurslarını erişilebilir eğitim anlayışıyla sürdürüyor. Öğrenciler, sesli okuma kabinleri aracılığıyla ders içeriklerine erişim sağlayarak sınav hazırlıklarını bağımsız bir şekilde yapabiliyorlar.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli bireylere yönelik olarak yürütülen E- KPSS hazırlık kursları, erişilebilir eğitim anlayışıyla güçlendirilerek devam ediyor.

Gaziantep'te Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde kurslara katılan görme engelli bireylerin sınav hazırlık sürecini kolaylaştırmak ve eğitime eşit erişimlerini sağlamak amacıyla oluşturulan Görme Engelliler Sesli Okuma ve Bilgi Erişim Kabini aktif şekilde kullanılıyor. Uygulama kapsamında Türkçe, tarih, matematik ve coğrafya derslerine ait konu anlatımları ile soru çözümleri, alanında uzman eğitmenler tarafından sesli olarak kaydediliyor. Hazırlanan sesli materyaller sayesinde görme engelli kursiyerler, ders içeriklerine bağımsız bir şekilde erişebiliyor, konuları istedikleri zaman tekrar edebiliyor ve dinleme yoluyla sınav hazırlıklarını sürdürebiliyor.

Eğitimde karşılaşılan erişim engellerini azaltmayı amaçlıyor

Eğitimde karşılaşılan erişim engellerini azaltmayı amaçlayan bu uygulama, görme engelli bireylerin öğrenme süreçlerini desteklerken E-KPSS'ye hazırlıkta fırsat eşitliğini de güçlendiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir eğitim modelleri geliştirme çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

"Merkezimizde, görme engelli öğrencilerimize EKPSS kursu veriyoruz"

Görme engelli öğretmeni Hilal Şimşek, "Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Merkezimizde, görme engelli öğrencilerimize EKPSS kursu veriyoruz. Amacımız, öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlamak ve onları sınava en iyi şekilde hazırlamak. Bu doğrultuda derslerimizi; ses kayıtları, konu anlatımları ve test çözümleriyle destekleyerek yürütüyoruz. Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve vatandaşlık dersleri vermekteyiz. Kendi branşım olan Türkçe derslerinde; paragraf, dil bilgisi ve benzeri konuları MEB'in özel sayfasındaki müfredat doğrultusunda takip ediyor, öğrencilerimizi bu içerikler üzerinden yönlendiriyor ve rehberlik ediyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz diledikleri zaman gelip eksik oldukları konuları dinleyebiliyor"

Görme engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle arasında fark kalmaması adına her türlü desteği verdiklerini söyleyen Şimşek, "Öğrencilerimizin diğer adaylardan bir farkı kalmaması için bir 'dinleme kabini' oluşturduk ve uygulamaya başladık. Sınıf derslerimizin dışında da bu kabini aktif olarak kullanıyoruz. Burada fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilerimiz için ders anlatımı ses kayıtları hazırlıyor, ayrıca testler, deneme sınavları ve çıkmış sorulara ait içerikleri de sesli materyal haline getiriyoruz. Böylece kapsamlı bir soru ve kaynak külliyatı oluşturmuş olduk. Teknolojik imkanları yetersiz olan öğrencilerimizi de düşünerek, materyallerimizin hem bireysel erişime açık olmasını hem de merkezimize gelip dinlenebilmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz diledikleri zaman gelip eksik oldukları konuları dinleyebiliyor, ihtiyaç duydukları çalışmaları yapabiliyor" şeklinde konuştu.

"Bu çalışmanın sonuçlarını da somut olarak görüyoruz"

Şimşek, "Özellikle öğrencilerimiz, 'Hocam, bugün şu konuda eksiğim var, bunu dinlemek istiyorum' dediklerinde, o konuya ait materyali hazırlıyor ve erişime sunuyoruz. Öğrenci kendi isteğiyle kabine gidiyor, çalışmasını yapıyor, eksiklerini fark ederek sınıfına daha donanımlı şekilde geri dönüyor. Böylece sınıf derslerinin yanında soru çözme ve tekrar açısından güçlü bir alternatif oluşmuş oluyor. Başlangıçta öğrencilerimiz dinleme konusunda birçok kaynağa ulaşabildiklerini ancak soru bulma açısından yetersiz kaldıklarını ifade ediyorlardı. Biz de bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kapsamlı bir soru külliyatı hazırladık. Bu kaynak, öğrencilerin hem sınava hazırlık sürecinde hem de kendi gelişimlerini takip etmelerinde son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarını da somut olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz 'Konuları daha rahat takip ediyorum, denemelerdeki netlerim arttı.' diyerek geri bildirim veriyorlar. Aldığımız dönüşler son derece olumlu. Her bir öğrencimize bireysel olarak yardımcı olabilmek bizleri de çok mutlu ediyor. Amacımız, görme engelinin bir dezavantaj olmadığını, aksine doğru yöntemlerle hafızanın ve öğrenme becerilerinin daha da güçlenebileceğini gösterebilmek. Bu anlayışla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

