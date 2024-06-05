Gaziantep'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Gaziantep'te STK'ların desteğiyle düzenlenen eylemde vatandaşlar, Filistin'e destek için yürüdü.

Kırkayak Parkı'nda ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile toplanan kadın ve çocukların da olduğu kalabalık, "Hey dünya daha kaç çocuk ölecek? Susma", "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocuklar açlıktan ölüyor, ses ver Gaziantep" sloganları ile yürüdü. Yürüyüş, Demokrasi Meydanı'ndaki basın açıklaması ile devam etti. Kadınların trampet çalarak 'Özgür Filistin Marşı'na' eşlik ettikleri yürüyüşte en ön sırada plastik makyaj sanatçısının çalışmaları ile yaralı Filistinli çocuklar ve kadınların canlandırıldığı Filistin halkı yer aldı. Yürüyüşün öncülüğünü yapan Toplumsal İyilik Hareketi Derneği (TİHADER) Kurucusu Gaziantepli iş kadını Elif Candemir, 'Filistin halkının arkasındayız' mesajını vermek için bu canlandırmayı yaptıklarını dile getirdi.

Elif Candemir, yaptığı basın açıklamasında, "İnsanlık Filistin'deki soykırıma kör sağır dilsiz. Biz bu sessizliği diğer STK'ların da desteği ile bozmak istiyoruz. Ses çıkartmak için ayaklanan tüm dünya insanlarına Gaziantep olarak ses veriyor, seslerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Filistin halkı uyumadan, yemeden hayatta kalmaya çalışırken, nereden geleceği belli olmayan mermilerin, bombaların altında kalıyor. Paramparça bedenleri ile hayatını kaybedenler aç hayvanlara yem oluyor. Hayatta kalanlar bombalanmış hastanelerden geride kalan yıkık dökük betonların arasında, yerlerde, üst üste tedavi edilmeye çalışılıyor. Anestezi olmaksızın yaralıların çığlıklarıyla, doktorların gözyaşlarıyla ameliyat ediliyor" dedi.

Candemir, "İşgalci rejimin bombaları, 36 bin masum insanı öldürdü, 81 bin insanı yaraladı. Ama asıl silahı olan açlık ve susuzlukla nüfusun yüzde 70'i olan yaklaşık 3 milyon kişiyi ölüme mahkum ediyor. Uyan Gaziantep, uyan Türkiye, Filistin'in bazı bölgelerinde yeterli gıda yok, bazı bölgelerinde hiç gıda yok, temiz su ise hemen hiçbir bölgesinde yok. Gazze, bu dünyanın en dik ve cesur duruşu ve kusursuz sarsılmaz inanç sistemi ile dini, dili, rengi farketmeksizin tüm dünya ülkelerine feyz oldu. Bu haklı direnişe pek çok batılı ülke de dahil olmak üzere dünya ülkeleri ses verdi, destek oldu. İşte bu çerçevede tüm dünya ülkeleri ve halkları bir araya gelip şiddetli tepkisini ortaya koymalı, İsrail hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın önünde hemen şimdi hesap vermelidir. Siyonist zulmünün ve işgalinin sona ermesi, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Gaziantepli anneler, babalar ve çocukları olarak, STK'lar olarak, doktorlar, mühendisler, avukatlar, esnaflar, iş kadınları ve adamları olarak tüm dünya insanları olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar meydanlarda olacağız. Yaşasın, nehirden denize özgür Filistin" diye konuştu. - GAZİANTEP