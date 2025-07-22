Gaziantep'te Gastronomi Lisesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Gastronomi Lisesi Protokolü İmzalandı

Gaziantep\'te Gastronomi Lisesi Protokolü İmzalandı
22.07.2025 09:41  Güncelleme: 09:43
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği, Gaziantep'te bir gastronomi mesleki teknik Anadolu lisesi kurulması için protokol imzaladı. Lise, şehir mutfağını yansıtacak müze ve atölyelerle donatılarak, yerel ve uluslararası mutfak eğitimi verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği'nin imzaladığı iş protokolü ile Gazi şehre gastronomi lisesi kazandırılacak.

Valilik Fuaye Salonu'nda imzalanan protokolle birlikte içinde 16 sınıf, restoran, kafe, atölye, kullanacağı ürünleri öğrencilerin yetiştireceği sera ve Gaziantep'in mutfak kültürünü yansıtacak müzenin olacağı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için ilk adım imzalarla atıldı.

Şehrin gastronomisine katkı sağlayacak, profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan lise de dünya, Türkiye ve yerel mutfaklar için eğitim verilecek. Lisenin içerisine yapılacak müze ile de kültür ve geleneğin korunarak yaşatılması amaçlanıyor.

"Eğitim şehri Gaziantep'e birlikte ilerliyoruz"

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayırsever derneğin çalışmalarından bahsederek, "Bu lisenin içeriğine baktığınız zaman atölyelerin olduğu, teorinin pratikle bir araya geldiği, işin daha topraktan başlayarak dönüştürüldüğü ve çocuklarımızın çok iyi yetiştirildiği bir içerik var. İçeriğinde de bunun oluşturulduğu, yeni bir merkeze ihtiyacımız olduğu çok güzel gözüküyor. Eğitim Şehri Gaziantep'e birlikte ilerliyoruz ve her birinize de tek tek şahsım, şehrim, ülkem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Eğitimle lezzeti bir araya getireceğiz"

Protokolde alınan başarılar ve yapılan yatırımlarla artık Gaziantep'e gönül rahatlığı ile "Eğitim Şehri Gaziantep" denileceğini aktararak, "Biz burada sadece akademik başarıyı değil, şehrimizin diğer çok önemli özelliklerini de eğitimle buluşturduğumuzu göstereceğiz ve eğitimle lezzeti bir araya getireceğiz. Aslında gastronomi eğitimine çok önem veriyoruz. Onun içerisinde dünya mutfağı olacak, Türkiye mutfağı olacak, yerel mutfak olacak. Birbirinden güzel laboratuvarlar, birbirinden güzel atölyeler olacak. Büyükşehir Belediyemiz sonuna kadar destekçi. Okulumuz bittiğinde artık bizim 'Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu' haklı sloganımızın somutlaşmış okulunu orada görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı"

Derneğin 6'ıncı okulunu yapacağını aktaran Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetindağ ise, "Çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bu anlamlı iş birliğiyle Gaziantep'te hayata geçireceğimiz Empati Gastronomi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizim için çok kıymetli çünkü Gaziantep sadece mutfağıyla değil, gastronomisiyle değil, üretkenliği ve geleneksel değerlerimizi geleceğe taşımasıyla bir köprü olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Projenin eğitim camiası önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç, emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Gastronomi Lisesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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