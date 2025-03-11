Gaziantep\'te Görme Engelli Kadınlardan Braille ile Kur\'an-ı Kerim Mukabelesi

Gaziantep'te Braille alfabesiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursuna katılan görme engelli kadınlar ve genç kızlar, Ramazan ayında mukabeleyi parmak uçlarıyla takip ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından görme engelliler için açılan Braille alfabesi kursuna katılan görme engelli 10 kursiyer, Ramazan ayında mukabele okumaya başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim kursu başlattı. Belediye bünyesindeki Engelliler Koordinasyon Merkezinde devam eden kursta Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğrenen 10 görme engelli kursiyer, Ramazan ayı dolayısıyla mukabele yapıyor. Parmak uçlarıyla hissederek Kur'an-ı Kerim okuyan görme engelliler, Ramazan ayı içerisinde Kur'an-ı Kerim'i hatim etmeyi hedefliyor. Yapılan programa göre her gün belirlenen cüz sayısını okuyan görme engelli kursiyerler, Ramazan ayı boyunca mukabele geleneğini sürdürecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, kentteki tek Braille alfabesi kursunda görme engellilere Kur'an-ı Kerin eğitim verdiklerini söyledi.

"Bu şekilde maneviyatımızı daha da güçlendirmiş oluruz"

Kursların 12 ay boyunca devam edeceğini belirten Çelebi, "On bir ayın sultanı olan Ramazan ayındayız. Bu Ramazan ayında kızlarımız, 'maneviyatı birlikte tamamlarsak güçlü oluruz. Madem ki oruç tutuyoruz, Ramazan ayındayız ve bize Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim bilen bir arkadaş tayin ederseniz, bizde Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğreniriz' dediler. Bizde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak 'neden olmasın' dedik. Gülcan kardeşimiz Braille Alfabesi Kur'an-ı Kerim'i biliyor. Kursumuzda kızlarımıza eğitim veriyor. Kızlarımızda inşallah diğer arkadaşlarına ve çocuklarına Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğretirler. Bu şekilde maneviyatımızı daha da güçlendirmiş oluruz" dedi.

"Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim eğitimi vermek maneviyatımızı daha bir yüceltir"

Kur'an-ı Kerim öğreticisi Gülcan Kurtoğlu da, "Ramazan ayındayız. Yaklaşık 15 gün önce kursumuza başladık. Kursumuzda kursiyerlerimize Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim eğitimi vermek maneviyatımızı daha bir yüceltir. Kursiyerlerimizle eğitime yeni başladık ve kursiyerlerimizden kimileri Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim'i öğrendi, kimileri de şu an öğreniyor. Mukabele yapmak peygamber efendimizin sünnetidir. Bu sünneti devam ettirmek ümmet olarak hepimizin boynunun borcu diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Melike Küçük ise kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve Ramazan'da mukabele geleneğini sürdürdüklerini belirterek, "Kur'an-ı Kerim dersi öğrenmek çok güzel bir şey. Hocamızdan Allah razı olsun, bize Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi daha da ilerletmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı 7 yıl önce öğrendiğini dile getiren Türkan Akçin de, "2 hafta önce Kur'an kursumuz açıldı. Kursumuz hocalarımız sayesinde çok güzel geçiyor. Kursumuzun özellikle de Ramazan ayının denk gelmesi bizim için çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP