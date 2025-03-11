Gaziantep'te Görme Engelli Kadınlardan Braille ile Kur'an-ı Kerim Mukabelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Görme Engelli Kadınlardan Braille ile Kur'an-ı Kerim Mukabelesi

Gaziantep\'te Görme Engelli Kadınlardan Braille ile Kur\'an-ı Kerim Mukabelesi

Gaziantep'te düzenlenen Braille alfabesi kursuna katılan görme engelli kadınlar, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla okuyarak mukabele geleneğini sürdürüyor. Kursiyerler, her gün belirlenen cüz sayısını okuyarak Ramazan ayı boyunca eğitimlerine devam ediyor.

11.03.2025 10:18  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Braille alfabesiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursuna katılan görme engelli kadınlar ve genç kızlar, Ramazan ayında mukabeleyi parmak uçlarıyla takip ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından görme engelliler için açılan Braille alfabesi kursuna katılan görme engelli 10 kursiyer, Ramazan ayında mukabele okumaya başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim kursu başlattı. Belediye bünyesindeki Engelliler Koordinasyon Merkezinde devam eden kursta Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğrenen 10 görme engelli kursiyer, Ramazan ayı dolayısıyla mukabele yapıyor. Parmak uçlarıyla hissederek Kur'an-ı Kerim okuyan görme engelliler, Ramazan ayı içerisinde Kur'an-ı Kerim'i hatim etmeyi hedefliyor. Yapılan programa göre her gün belirlenen cüz sayısını okuyan görme engelli kursiyerler, Ramazan ayı boyunca mukabele geleneğini sürdürecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, kentteki tek Braille alfabesi kursunda görme engellilere Kur'an-ı Kerin eğitim verdiklerini söyledi.

"Bu şekilde maneviyatımızı daha da güçlendirmiş oluruz"

Kursların 12 ay boyunca devam edeceğini belirten Çelebi, "On bir ayın sultanı olan Ramazan ayındayız. Bu Ramazan ayında kızlarımız, 'maneviyatı birlikte tamamlarsak güçlü oluruz. Madem ki oruç tutuyoruz, Ramazan ayındayız ve bize Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim bilen bir arkadaş tayin ederseniz, bizde Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğreniriz' dediler. Bizde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak 'neden olmasın' dedik. Gülcan kardeşimiz Braille Alfabesi Kur'an-ı Kerim'i biliyor. Kursumuzda kızlarımıza eğitim veriyor. Kızlarımızda inşallah diğer arkadaşlarına ve çocuklarına Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğretirler. Bu şekilde maneviyatımızı daha da güçlendirmiş oluruz" dedi.

"Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim eğitimi vermek maneviyatımızı daha bir yüceltir"

Kur'an-ı Kerim öğreticisi Gülcan Kurtoğlu da, "Ramazan ayındayız. Yaklaşık 15 gün önce kursumuza başladık. Kursumuzda kursiyerlerimize Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim eğitimi vermek maneviyatımızı daha bir yüceltir. Kursiyerlerimizle eğitime yeni başladık ve kursiyerlerimizden kimileri Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim'i öğrendi, kimileri de şu an öğreniyor. Mukabele yapmak peygamber efendimizin sünnetidir. Bu sünneti devam ettirmek ümmet olarak hepimizin boynunun borcu diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Melike Küçük ise kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve Ramazan'da mukabele geleneğini sürdürdüklerini belirterek, "Kur'an-ı Kerim dersi öğrenmek çok güzel bir şey. Hocamızdan Allah razı olsun, bize Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi daha da ilerletmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı 7 yıl önce öğrendiğini dile getiren Türkan Akçin de, "2 hafta önce Kur'an kursumuz açıldı. Kursumuz hocalarımız sayesinde çok güzel geçiyor. Kursumuzun özellikle de Ramazan ayının denk gelmesi bizim için çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Braille alfabesi, gaziantep, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Görme Engelli Kadınlardan Braille ile Kur'an-ı Kerim Mukabelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
08:03 Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
15:13 Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:50 Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
14:49 Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
14:46 Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 10:27:13. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Görme Engelli Kadınlardan Braille ile Kur'an-ı Kerim Mukabelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.