Gaziantep'te Hemşehri Dernekleri Festivali Açılışı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep'te Hemşehri Dernekleri Festivali Açılışı Yapıldı

Gaziantep\'te Hemşehri Dernekleri Festivali Açılışı Yapıldı
02.08.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Hemşehri Dernekleri Festivali, 54 dernek ve 11 kurumun katılımıyla Festivaller Parkı'nda açıldı. Festival, kültürel etkinlikler ve yöresel ürünlerle dolu programlarıyla 3 Ağustos'a kadar devam edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması'nın resmi açılışı yapıldı.

Festivalin resmi açılışını gerçekleştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, derneklerin kuruduğu ve kültürleri yansıtan stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

54 dernek 11 kurum yer aldı

54 dernek ve 11 kurumun katılım sağladığı festivalde dernekler için kurulan çadırlarda yerel kültürler tanıtılırken, yöresel ürünler ve yemekler Gazianteplilerle buluştu. Festival boyunca çeşitli kültür, sanat ve spor aktiviteleri, yöresel yemek kültürü ve el sanatları tanıtımı, yöresel halk oyunları gösterileri ve yöresel müzik dinletileri de yapılıyor. Festivaller Parkı'nda yer alan programlar, 3 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zor günlerde kentteki bütün vatandaşların kenetlenerek zorluklara karşı beraber mücadele edildiğini ifade etti.

"Gerçekten kardeş olacağız, bir ve beraber olacağız"

Şahin, "Hemşehri olmak vefa birliği yapmak demek. İyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olmak demek. Hemşehri demek inanmak, aynı geçmişten gelmek, bugünümüzü aynı şekilde hissetmek, aynı nefesi almak, yüreğimizin aynı şekilde parlamasını sağlamak, aynı kadim sesle geleceğe birlikte yürümek demek. Bizim en büyük tesellimiz zor zamanda bir araya gelebilmektir. Bugün dünden daha güçlüyüz. Gerçekten kardeş olacağız, bir olacağız beraber olacağız. Anadolu irfanıyla bu Gaziantep Modeli ile hayata getireceğiz" dedi.

Gaziantep Vali Vekili Sedat Sezik de yaptığı konuşmada festivalin Gaziantep'in bir yansıması olduğunu belirtti.

Kardeşlik destanı gösterisi izleyenleri büyüledi

Festival açılışı sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Destanların Dansı Topluluğu tarafından tarihi olaylarla işlenen Kardeşlik Destanı Gösterisi yapıldı. Performanslarla nefesleri kesen yaklaşık 1 saatlik gösteri sonunda Başkan Şahin, günün anısına 30 kişilik topluluğun adına Hatay'da dikilen 30 ağacın sertifikasını Sanat Yönetmeni Serhat Turak'a verdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Gaziantep'e yerleşen hemşehrilerin kurdukları derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını, kentlilik bilincinin kazandırılmasını, kültürel ve yöresel güzelliklerinin tanıtımını amaçlayan festival, sahne performansları ve konserlerle ziyaretçilerini bekliyor.

Programa, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ilgili dernekler ve başkanları ile vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Hemşehri Dernekleri Festivali Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında

12:23
Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm
Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm
11:30
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
10:55
İzmir’de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
09:56
Türkiye’nin son hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
14:09
ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
13:59
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşecek
13:46
Sıla Türkoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı
Sıla Türkoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı
13:40
İTO açıkladı: İstanbul’da enflasyon son 1 yılın zirvesinde
İTO açıkladı: İstanbul'da enflasyon son 1 yılın zirvesinde
13:21
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır “fil hastalığı“ ile mücadele ediyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır "fil hastalığı" ile mücadele ediyor
13:20
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
13:18
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor Doğum öncesi tatil
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 12:32:27. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Hemşehri Dernekleri Festivali Açılışı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.