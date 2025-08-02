Gaziantep\'te Hemşehri Dernekleri Festivali Açılışı Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması'nın resmi açılışı yapıldı.

Festivalin resmi açılışını gerçekleştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, derneklerin kuruduğu ve kültürleri yansıtan stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

54 dernek 11 kurum yer aldı

54 dernek ve 11 kurumun katılım sağladığı festivalde dernekler için kurulan çadırlarda yerel kültürler tanıtılırken, yöresel ürünler ve yemekler Gazianteplilerle buluştu. Festival boyunca çeşitli kültür, sanat ve spor aktiviteleri, yöresel yemek kültürü ve el sanatları tanıtımı, yöresel halk oyunları gösterileri ve yöresel müzik dinletileri de yapılıyor. Festivaller Parkı'nda yer alan programlar, 3 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zor günlerde kentteki bütün vatandaşların kenetlenerek zorluklara karşı beraber mücadele edildiğini ifade etti.

"Gerçekten kardeş olacağız, bir ve beraber olacağız"

Şahin, "Hemşehri olmak vefa birliği yapmak demek. İyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olmak demek. Hemşehri demek inanmak, aynı geçmişten gelmek, bugünümüzü aynı şekilde hissetmek, aynı nefesi almak, yüreğimizin aynı şekilde parlamasını sağlamak, aynı kadim sesle geleceğe birlikte yürümek demek. Bizim en büyük tesellimiz zor zamanda bir araya gelebilmektir. Bugün dünden daha güçlüyüz. Gerçekten kardeş olacağız, bir olacağız beraber olacağız. Anadolu irfanıyla bu Gaziantep Modeli ile hayata getireceğiz" dedi.

Gaziantep Vali Vekili Sedat Sezik de yaptığı konuşmada festivalin Gaziantep'in bir yansıması olduğunu belirtti.

Kardeşlik destanı gösterisi izleyenleri büyüledi

Festival açılışı sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Destanların Dansı Topluluğu tarafından tarihi olaylarla işlenen Kardeşlik Destanı Gösterisi yapıldı. Performanslarla nefesleri kesen yaklaşık 1 saatlik gösteri sonunda Başkan Şahin, günün anısına 30 kişilik topluluğun adına Hatay'da dikilen 30 ağacın sertifikasını Sanat Yönetmeni Serhat Turak'a verdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Gaziantep'e yerleşen hemşehrilerin kurdukları derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını, kentlilik bilincinin kazandırılmasını, kültürel ve yöresel güzelliklerinin tanıtımını amaçlayan festival, sahne performansları ve konserlerle ziyaretçilerini bekliyor.

Programa, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ilgili dernekler ve başkanları ile vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP