Gaziantep'te İşçi Eylemleri ve Tutuklamalar

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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde ücret artışı talebiyle başlayan işçi eylemleri sürerken, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına Gaziantep'teki sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Ortak yapılan basın açıklamasında, "tutuklama ve yasakların hukuka aykırı olduğu" vurgulandı.

Açıklama, Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi, Çağdaş Hukukçular Derneği Gaziantep Şubesi, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular ve İnsan Hakları Derneği Gaziantep Şubesi tarafından ortaklaşa yapıldı.

Gaziantep İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Bahri Oğuz, işçilerin "beslenme, barınma, ulaşım ve çocuklarının eğitimi gibi asgari ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıkları" ifade ederek, haklı taleplerinin karşılanmasını istedi. Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde başlayan iş bırakma eylemlerinin kısa sürede tüm bölgeye yayıldığını vurgulayan Oğuz, Gaziantep Valiliği'nin il genelinde ve Organize Sanayi Bölgesi'nde "her türlü eylem, gösteri ve açıklamaları 15 gün süreyle yasakladığını" hatırlattı.

"Türkmen alenen tehdit edilip, hedef gösterildi"

"İşçileri kölelik koşullarına razı etmeye çalışan patronların, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'i alenen tehdit edip hedef gösterdiklerini" belirten Oğuz, Türkmen'in önce uydurma suçlamalarla gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığın hatırlattı.

İşçilerin yapmak istediği basın açıklamasının polis şiddetiyle engellendiği belirtilen Oğuz, "Valiliğin her türlü toplantı ve gösteriyi yasaklaması ve ardından gelen tutuklama kararı, uluslararası anlaşmalar ve anayasa ile güvence altına alınmış olan sendikalaşma, hak arama ve örgütlenme hürriyetinin açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verdi.

"Mehmet Türkmen'in tutuklanması hukuki değil"

Mehmet Türkmen'in "çalışma hürriyetini engellemek" gibi asılsız suçlamalarla tutuklandığını ifade eden Bahri Oğuz, şunları kaydetti:

"İşçilerin hak arama mücadelesinde yanında bulunarak asli görevini layıkıyla yerine getiren bir sendika genel başkanının 'suç işlemeye alenen teşvik' iddiasıyla tutuklanması hukuken kabul edilemez. Gaziantep'te herkesçe bilinen, kamuoyunun gözü önünde bir sendikacı olan Mehmet Türkmen'in kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanması adalete olan güveni sarsmaktadır."

Gaziantep Valiliği'ne çağrıda bulunan Bahri Oğuz, "hukuka aykırı yasaklama kararından geri dönülmesi" ve "sendikalaşma ve örgütlenme hakkını kullanan işçileri işten atmakla tehdit eden işverenlere karşı önlem alınmasını" istedi.