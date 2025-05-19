Gaziantep\'te Kardeş Şehirler Uluslararası Gençlik Kampı Sertifika Töreni Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Şehirler Uluslararası Gençlik Kampı'nın katılım belgesi takdim töreni yapıldı.

28 kardeş şehri bulunan Gazi şehrin yurtdışında tanıtımının arttırılması, şehirlerarası diyaloğun sağlanması amacıyla Seyr-i Antep Gençlik Merkezi'nde düzenlenen gençlik kampı tamamlandı. Tamamlanan kampın sertifika töreni Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenle öğrencilere verildi.

Slovenya Cumhuriyeti'nin Celje, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa, Endonezya Cumhuriyeti'nin Surabaya, Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan, Adige Cumhuriyeti'nin Maykop şehirlerinden gelen 75 gençle buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerle sohbet ederek belgelerini takdim etti.

Çocuklar yaşasın ve gerçek bir bayram olsun, bunu kardeş şehirlerimizle başaracağız

Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 28 kardeş şehri var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü var: 'Yurtta barış, dünyada barış. Biz çok önemli bir medeniyetin çocuklarıyız. 1400 yıl önce sevgili peygamberimiz bizi İslam medeniyeti ile tanıştırdığında kız çocuklarının birer birey olduğunu, kadın erkek eşitliğinin en büyük devrimini yaparak yolumuza başlattı. Siz gençlerin çok iyi geliştirmenizi istiyoruz. Bizim bir şey daha yapmamız lazım. Bu dünya vicdanını kaybetti, merhametini, sevgisini, barış duygusunu kaybetti. Hazreti Mevlana, 'Barış kalpte başlar' diyor. Birbirinizi çok sevin, birbirinize çok kilitlenin. Dünyanın hangi yerinde olursa olsun bir çocuk öldürülüyorsa onun mücadelesini hep birlikte verelim. Çocuklar yaşasın ve gerçek bir bayram olsun, bunu kardeş şehirlerimizle başaracağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Daire Başkanı Ahmet Ertürk ise konuşmasında bir ilki gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki yıllarda organizasyonu geliştirerek devam ettirmeyi planladıklarını aktardı. - GAZİANTEP