Gaziantep’te kimliğini unutan adayı polis KPSS’ye yetiştirdi - Son Dakika
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Gaziantep’te kimliğini unutan adayı polis KPSS’ye yetiştirdi

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Gaziantep’te kimliğini unutan adayı polis KPSS’ye yetiştirdi
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Gaziantep’te kimliğini unutan adayı polis KPSS’ye yetiştirdi
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu için kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenci, polis ekiplerince kaldığı yurda götürülüp kimliğini aldıktan sonra tekrar sınava gireceği okula yetiştirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu için kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenci, polis ekiplerince kaldığı yurda götürülüp kimliğini aldıktan sonra tekrar sınava gireceği okula yetiştirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu girmek isterken kimliğini unuttuğunu fark eden adayın yardımına polis ekipleri yetişti. Kimliğini unutan öğrenci, polis ekipleri tarafından kaldığı yurda götürülüp kimliği alındıktan sonra tekrar Şehit Veysel Günay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yetiştirildi.

Kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür eden öğrenci, 2 yıldır sınava hazırlandığını ve yaşadığı heyecan nedeniyle kimliğini unuttuğunu belirterek kendisine yardım eden polisler sayesinde sınava yetişebildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
GaziantepPolisYerelKamuKPSSSon Dakika

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