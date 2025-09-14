Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali'nde Gastronomi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali'nde Gastronomi Yarışması Düzenlendi

14.09.2025 17:15  Güncelleme: 17:17
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, üniversite gastronomi öğrencileri arasında düzenlenen Local Chef Yarışması'nda Akdeniz Üniversitesi birinci oldu. Yarışmada izleyiciler arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında düzenlenen Local Chef Yarışması'nda üniversite gastronomi öğrencileri kıyasıya yarıştı.

Festival Park Gastronomi Etkinlikleri Alanı'nda Akdeniz Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep İslami Bilimleri Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada izleyenler arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı.

Birinciliği Akdeniz Üniversitesi aldı

Mücadelenin sonunda Akdeniz Üniversitesi'nden yarışmaya katılan Umut Kocaoğlu, Javdan Jahangırzade ve Ali Neçetin, Gaziantep ürünleriyle yorumladıkları, Acı-Ekşi-Tatlı Kompozisyonu'nda başlangıç, ana yemek ve tatlı menüsü uzman şeflerden oluşan jüri heyetinden tam not alarak birinci oldu.

Yarışma ödüllerini düzenlenen törenle Başkan Fatma Şahin verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

