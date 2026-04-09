Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te öğrenciler içli köfte yaptı

09.04.2026 14:51  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 20 kız öğrenci içli köfte yapımını öğrendi. Etkinlik, kentin geleneksel mutfağını tanıtmak ve kültürel değerleri aktarmak amacıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep'in eşsiz gastronomi mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, içli köfte yapımı için mutfağa girdi.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte kentin geleneksel mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan içli köftenin yapım aşamaları uygulamalı olarak öğretildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bünyesinde barınma hizmeti alan 20 kız öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen içli köfte yapım atölyesinde şef Mithat Babacan, öğrencilere içli köfte yapımını öğretti.

İçli köftenin yapım aşamalarının uygulamalı olarak öğretildiği etkinlikte kültürel değerlerin yaşatılması ve çocuklara sevdirilmesi hedeflendi. İçli köfte yapımının tüm inceliklerini detaylı bir şekilde öğrenen öğrenciler, keyif dolu bir gün geçirdi. Hünerli elleriyle içli köfte yapan öğrencilerin lezzetli köfteleri ise katılımcılar tarafından çok beğenildi.

Katılımcılar tarafından da büyük ilgi ve beğeniyle karşılanan etkinlikte öğrenciler hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim imkanı elde etti.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, "Gaziantep'in gastronomi alanındaki güçlü kimliğini yansıtan bu tür çalışmalarla şehrimizin lezzet mirasını geleceğe taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal ve Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, öğrencilerle yakından ilgilendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:44:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.