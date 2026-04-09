Gaziantep\'te öğrenciler içli köfte yaptı

Gaziantep'in eşsiz gastronomi mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, içli köfte yapımı için mutfağa girdi.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte kentin geleneksel mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan içli köftenin yapım aşamaları uygulamalı olarak öğretildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bünyesinde barınma hizmeti alan 20 kız öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen içli köfte yapım atölyesinde şef Mithat Babacan, öğrencilere içli köfte yapımını öğretti.

İçli köftenin yapım aşamalarının uygulamalı olarak öğretildiği etkinlikte kültürel değerlerin yaşatılması ve çocuklara sevdirilmesi hedeflendi. İçli köfte yapımının tüm inceliklerini detaylı bir şekilde öğrenen öğrenciler, keyif dolu bir gün geçirdi. Hünerli elleriyle içli köfte yapan öğrencilerin lezzetli köfteleri ise katılımcılar tarafından çok beğenildi.

Katılımcılar tarafından da büyük ilgi ve beğeniyle karşılanan etkinlikte öğrenciler hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim imkanı elde etti.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, "Gaziantep'in gastronomi alanındaki güçlü kimliğini yansıtan bu tür çalışmalarla şehrimizin lezzet mirasını geleceğe taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal ve Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, öğrencilerle yakından ilgilendi. - GAZİANTEP