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Gaziantep'te 'Sağlık İçin Harekete Geç' etkinlikleri düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te '10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gaziantep'te '10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi işbirliği ile Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik alanında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis, Büyükşehir Belediyesi Sağlık, Yaşlı ve Engelli Daire Başkanlığı ile Yeşilay Gaziantep Şubesi tarafından stant açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından açılan stantta vücut analizi, beden kütle indeksi hesaplaması yapıldı. Ayrıca, yeterli ve dengeli beslenme, kahvaltının önemi, fiziksel aktivitenin yararları, çölyak hastalığı ve el hijyeni konularıyla ilgili bilgilendirici broşürler, şapka, bez çanta, sağlıklı beslenme temalı ders programı ve kitap ayracı dağıtıldı.

Etkinlikte sağlık tedbirleri için ambulans aracı hazır bulunurken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi aracı ve personeli de tanıtım amaçlı yer alarak yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü standında geleneksel okul sporları ve "Obeziteye İnat Bir Adım da Sen At" projeleri tanıtılırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından obezite ve dengeli beslenmeye yönelik materyaller ve çocuklar için süt dağıtıldı. Toplum Destekli Polis ve Yeşilay tarafından da bilgilendirici broşürler verildi.

Etkinlik süresince çocuklar müzik eşliğinde gönüllerince dans etti, mas güreşi sporu, halat çekme oyunu, ata binme ve ok atma etkinliklerini gerçekleştirdiler. Etkinliğe katılan kurum personeli de ata binme, ok atma, dart, bisiklete binme gibi etkinlikleri deneyimledirler. Etkinliklerde küçükten büyüğe herkesin desteği ve katılımı ile hareketli yaşam ve sağlık üzerine etkilerinin önemi vurgulandı.

Etkinliğe Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Köksal Hamzaoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Dairesi Başkanı Zehra Uzundurukan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eyyup Mehmet Budak, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Burak Çilesiz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ferit Yetkinşekerci, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emine Korkmaz, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gizem Coşkun Yüksel, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mikail Özdemir, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Cihat Rifat Yılmazer, Oğuzeli İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Orhan Cellat, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü İdris Turan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Güngör, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, spor eğitmenleri, sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.