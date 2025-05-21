Gaziantep'te Sanatçı Yetiştirme Protokolü İmzalandı

Gaziantep Büyükşehir'den sanatçı yetiştirme hamlesi

"Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü Eğitimi" protokolü imzalandı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin sahne sanatlarına ilişkin eğitim alabilmesi için bünyesinde kurduğu Şehir Tiyatrosu'nun profesyonel oyuncularını devreye soktu.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, "Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü Eğitimi" adlı protokol, Meclis Toplantı Salonu'nda imzalandı. Protokole, Başkan Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç katıldı.

Protokol ile İnal Aydınoğlu Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde açılacak olan tiyatro bölümünde öğrenim görecek öğrencilerin daha iyi bir tiyatro eğitimi alması için GBB Şehir Tiyatrosu oyuncuları eğitim desteği vermesi, sahne sanatları alanında birlikte projelerin yürütülmesi, öğrencilerin uygulamalı destek eğitim konusunda desteklenmesi amaçlanıyor.

Protokol programında ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında GTO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hünerlerini sergilediği Canlı Performans Resim Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'nci yıl dönümünde, "Aile Yılı" temasıyla organize edilen yarışmada derece alan isimlere ödüllerini, Başkan Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç takdim etti.

"Hep birlikte yeni hedeflere doğru koşuyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhuriyetin ülkenin en büyük gücü olduğunu belirterek, "Hep birlikte yeni hedeflere doğru koşuyoruz. Eğitimde önce insan, sağlıkta önce insan, adalette önce insan ve emniyette önce insan dedik. Ama öncelikle her şeyin başı eğitim. Bunun ete kemiğe bürünmüş halini Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğini görüyoruz. Bu şehir çok önemli bir şehir. Bunu gelecek nesillere taşımamız için evlatlarımızı geleceğe hazırlamamız lazım" dedi.

23 Nisan için öğrencilerin canlı performanslarını sergilediği bu yarışmanın önemine dikkati çeken Başkan Şahin, "Saatlerce kitap okursunuz ama bir resmin verdiği mesajı hiçbir yerde veremezsiniz. Bunu Van Gogh'un eserlerinde görebilirsiniz. Onun bir resminde dünya barışının, zeytin ağaçlarıyla verdiği mesajın ne anlama geldiğini hepimiz saatlerce, sayfalarca kitaplar okuduğunda görebiliriz. Bu işin özüdür, mayasıdır. Kültür ve sanatla çocuğumuzun geleceğe hazırlanmasıdır" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz, kültürle, sanatla, edebiyatla ve sporla iç içe yaşıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep'in gücüyle ve sorun çözme kapasitesiyle Türkiye'de öne çıkan bir şehir olduğunu anlatarak, "Kültür, eğitim ve spor alanlarında öğrencilerimiz her hafta farklı farklı eğitimler alıyor. Öğrencilerimiz kültürle, sanatla, edebiyatla ve sporla iç içe yaşıyor. Bugün imzalayacağımız protokol ile geleceğimizin, sanatçılarının önünü açmış olacağız" ifadelerini kullandı.