Gaziantep\'te Sokak Hayvanları İçin Örnek Projeler

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Gaziantep Kilis Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, Gaziantep'in sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının Türkiye'ye yön vermesi için yerel yönetim yetkililerini kente davet etti.

Peri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öngörüsü sayesinde yıllar önce sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların başlatıldığını vurgulayarak, "Gaziantep'teki bu örnek modeli tüm belediyelerimizin örnek almasını istiyoruz. Şu an sokak hayvanları sorununu Gaziantep neredeyse yok denecek kadar az yaşıyor. Bu anlamda Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyor ve örnek alınması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'teki sokak hayvanlarına yönelik, başta yemek atıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştüren üretim tesisi olmak üzere, şehrin stratejik alanlarına kurulan 250 hayvan besleme noktası gibi örnek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için de Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde program düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kilis Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Bu barınaktaki hayvanların her biri bizim canımız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu barınakta gördüğümüz hayvanların her biri bizim canımız. Onların bir canı var. Bu hayvanların da kendilerine ait yaşamları var. Hayvanlarımızı öldürmeyeceğiz. Hayvanlarımıza zarar vermeyeceğiz. Onları koruyacağız. İnsan sevdiğini korur. Her şey sevgi ile başlıyor. Önce birbirinizi seveceksiniz. Biz bu hayvanlara asla sokak kedisi, sokak köpeği dememeliyiz. Hepsi bizim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan dostu bir şehir olmaya hazırız, kararlıyız" dedi.

"Sokak hayvanları konusunda Başkan Fatma Şahin örnek alınmalı"

Gaziantep Kilis Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri ise bugün burada sadece 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bulunmadıklarını ifade ederek, "Yılın her günü, hayvanlarımızı korumaya yemin etmiş olan bir meslek mensubu; bir veteriner hekim olarak buradayım. Burada sokak hayvanları için yapılmış olan barınağımız, hayvanlarımızın ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Burada hayvanlarımızı kısırlaştırarak, tedavi ve bakımlarını yapıyoruz. Daha sonra da onları kendi doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz ve sağlıklı bir şekilde barınmalarını sağlıyoruz. Gaziantep'teki bu örnek modeli tüm belediyelerimizin örnek almasını istiyoruz. Bu vesileyle de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de öngörüsü sayesinde yıllar önceden sokak hayvanları mevzusunu çözmeye yönelik çalışma yaptığı için şu an sokak hayvanları sorununu Gaziantep neredeyse yok denecek kadar az yaşıyor. Bu anlamda Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyor ve örnek alınması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu barınakta sokak hayvanlarımız rahat"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, kendisinin de iyi bir hayvansever olduğuna dikkati çekerek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görüyorum ki sokak hayvanlarımıza çok iyi bakılıyor, rahat ettiriliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP