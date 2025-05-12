Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası Töreni

Gaziantep\'te Sosyal Güvenlik Haftası Töreni

Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla çelenk bırakma töreni yapıldı, farkındalık vurgulandı.

12.05.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından '13-19 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası' kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

"Kayıt dışı istihdamla mücadele ediyoruz"

Törenden sonra konuşan Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, "Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyoruz. Bu hafta kapsamında sosyal güvenlik bilincini tüm vatandaşlarımıza aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Sosyal güvenlik, sadece ülkemiz için değil, dünya genelinde de son derece önemli bir kavramdır. Çünkü bu sistem, insanları yaşlanma, hastalanma, iş kazası gibi sosyal risklere karşı güvence altına alır. Sosyal güvencesi olmayan bireyler bu tür risklere karşı kendilerini koruyamazken, sosyal güvenceye sahip olanlar bu risklerle karşılaştıklarında sistemden faydalanarak korunmuş olurlar. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak en önemli hedeflerimizden biri de kayıt dışı istihdamla mücadele etmektir. Toplumda kayıt dışı istihdam genellikle sigortasız çalışmak olarak bilinse de, kurumumuz açısından bu durumun üç farklı boyutu vardır: Çalışanın hiç bildirilmemesi (sigortasız çalıştırılması), Ücretinin kuruma eksik bildirilmesi, Prim gün sayısının eksik gösterilmesi. Bu üç durumda da çalışanlar ciddi hak kayıplarına uğramaktadır. Hiç bildirilmeyen kişi emeklilik hakkı elde edemez, günü eksik bildirilen geç emekli olur, ücreti eksik bildirilen ise daha düşük maaş alır" dedi.

"Amacımız, toplumda sosyal güvenlik hakkı konusunda farkındalık oluşturmak"

Uzun, "Amacımız toplumda sosyal güvenlik hakkı konusunda farkındalık oluşturmak, vatandaşlarımızın kendi haklarını bilmesini ve bu haklara sahip çıkmasını sağlamak, işverenlerimizin ise anayasal bir hak olan sosyal güvenliği temin etmeden çalıştırma yapmamalarını sağlamaktır. Sosyal güvenliğin sağlanmaması yalnızca bireylerin değil, devletin de zararına bir durumdur. Çünkü biz bu bireylerin sağlık hizmetlerinden emekliliğe kadar birçok masrafını karşılıyoruz. Primler tam olarak toplanmadığında, gelecekte ciddi ekonomik sorunlar yaşanabilir. Bu hafta boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, paneller düzenleyecek ve vatandaşlarımızı sosyal güvenlik konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Haftası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Etkinlikler, Mehmet Uzun, gaziantep, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:54:48. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.