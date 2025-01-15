Gaziantep\'te Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İçin Protokol İmzalandı

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Tarım şehri Gaziantep için imzalar atıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tarımsal üretimin arttırılması ve modern tekniklerin yaygınlaştırılması amacıyla Nurdağı'nda hayırsever Mahmut Erdemoğlu'nun yaptıracağı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı.

Tarımda eğitim çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, hayırsever Mahmut Erdemoğlu tarafından yaptırılacak lise için protokol, Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Nurdağı ilçesinde yapılacak 16 sınıflı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölge ve kentte modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve bilinçli tarım için eğitimler verecek. Lise içerisinde seralar, tarım alet ve makinaları uygulama atölyesi, tarım uygulama atölyesi, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği için alanlar, klinik uygulama laboratuvarı, öğrencilerin yararlanacağı pansiyon, lojman bulunacak.

Gaziantep Modeli ile işleyecek protokol için imzaları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Hayırsever Mahmut Erdemoğlu attı.

"Şehrin öngörüsü, vizyonu tam böyle bir model"

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Küresel ısınma hat safhada. Maalesef ekonomiyi ekolojiye dönüştüremedik. Sosyal adalet, sosyal barış ve çevresel kalkınma sağlanamadı. Yaşadığımız dünyada şu anda gıda güvenliği, İHA, SİHA kadar önemli. Dolayısıyla neye yatırım yaptığın çok önemli. Nurdağı'nda büyük bir yeşil ekonomi var ama teori ile pratik birleşemiyor. En önemli şey beşeri sermaye. Beşeri sermaye çalışmayınca sistem tıkanıyor. Kendi istişarelerimiz içerisinde çok doğru bir iş oldu. İçinde teori ve pratiğin birleşerek öğrencileri yetiştirecek önemli bir çalışma başlayacak. İnsana yatırım yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, spora birçok çalışma yapıyoruz. Tarım en önemli maddelerimizden birisi. Kim suyu ve toprağı iyi yönetirse geleceğin sözünü söyleyecek. Şehrin öngörüsü, vizyonu tam böyle bir model" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise konuşmasında Gazi şehrin önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu aktararak, "İlimizde meslek liselerini geliştirme amacımız ve niyetimizden bahsettik, ihtiyaç olanları yan yana koyduk. Yer, okul, niyet ve hedef doğru. Birkaç yıl sonra ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Bu bölgeye bu okul çok iyi oldu. Tam donanımlı bir lisemiz olacak. Tüm bölgeye hitap edecek. Bu okul bölgenin tarımına hizmet edecek" ifadelerini kulandı.

"Gençlerin gelecekteki iş kaygısını gidermek ve ülkemize ekonomik alanda katkıda bulunmak amacıyla meslek liseleri son derece önemli"

Okulu yaptıracak Hayırsever Mahmut Erdemoğlu ise 6 Şubat 2023 depremleri sonrası bölgeye yardım ettiklerini ve bu süreçte ilçeye bir lise yapma isteklerinin olduğunu aktararak, "Okulun yapılacağı yerin seçimi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bizlere sunulan bilgi ve raporlar sonucunda okulumuzun yerini Nurdağı ilçesi olarak belirledik. Okul tipinin seçiminde meslek liselerinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Gençlerin gelecekteki iş kaygısını gidermek ve ülkemize ekonomik alanda katkıda bulunmak anlamında bu meslek liseleri son derece önemli. Nurdağı olarak seçilmesinin bir diğer nedeni çevre ilçelerden de bu okulumuza gelecek ilçelere hizmet etmesidir. Hal böyle olunca bu çevre ilçelerden gelecek gençlerin konaklama ihtiyacını karşılayacağımızı beyan ettik" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan projenin önemini ve okulun mezunları için iş avantajlarına değindi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin ise proje hakkında bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Gaziantep'in tarımsal potansiyeline dikkat çekerek eğitimin önemine vurgu yaptı.