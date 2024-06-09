Gaziantep'te Sıcaktan Bunalanlar Reyhan Şerbeti İçerek Serinliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Sıcaktan Bunalanlar Reyhan Şerbeti İçerek Serinliyor

Gaziantep'te sıcak havadan bunalan vatandaşlar, doğal içecek olan reyhan şerbetinden içerek serinliyor. Reyhan şerbeti, reyhan otunun yapraklarının toz şeker, karanfil, limon ve çubuk tarçını ile buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören reyhan şerbeti, anksiyete, göz ve mideye iyi gelmesiyle de biliniyor. Gaziantep yöresinin vazgeçilmezi olan reyhan şerbetini içen vatandaşlar, herkese tatmasını tavsiye ediyor.

09.06.2024 09:05
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Gaziantep'te sıcak havadan bunalan vatandaşlar, doğal içecek olan reyhan şerbetinden içerek serinliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretilen ve genellikle Gaziantep yöresine özgü reyhan otunun yapraklarının toz şeker, karanfil, limon ve çubuk tarçını ile buluşmasıyla ortaya çıkan reyhan şerbeti vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarının vazgeçilmez ve geleneksel içeceği olan reyhan şerbeti sağlık açısından anksiyete, göz ve mideye iyi gelmesiyle de biliniyor. Gaziantep yöresinin vazgeçilmezi olan reyhan şerbetini içen ve çok beğenen vatandaşlar ise, "Bu lezzetli içeceği tatmayan herkes bir an önce denemeli" diyerek, içmeyenlere tavsiye etti.

"Gazlı içecekler yerine reyhan şerbetini öneriyoruz"

Müşterilere geleneksel oluşu ve ferahlatıcı oluşuyla gazlı içecekler yerine reyhan şerbetini önerdiklerini söyleyen Yusuf Pektaş, "Reyhan şerbeti yaz aylarının vazgeçilmez doğal içeceğidir. Gelen tüm misafirlerimize öneriyoruz. Şu an tam reyhan otunun mevsimi ve zamanı olduğu için taze taze reyhan yapraklarını toplayarak kendi yaptığımız içeceğimizdir. Buraya gelen müşterilerimize gazlı içecekler yerine reyhan şerbetini öneriyoruz ve gelen herkes severek tüketiyor" dedi.

"Bardağını 45 TL'den günde 100 bardak satıyoruz"

Şerbetin yapım aşamasından bahseden Pektaş, talebin yoğun olmasından dolayı günde 100 bardak satış yaptıklarını ifade etti. Pektaş, "Reyhan şerbetinin içerisinde, şeker, limon, tarçın ve karanfil var. Reyhan şerbetini hazırlarken reyhan yapraklarını tencere içine koyarız. Üzerine toz şeker, karanfil, limon ve çubuk tarçını ilave ederiz daha sonra sıcak suyu da ilave ederek üzerine döktüğümüz şeker erir reyhan otunun rengi ve tadı suya geçince bekletiriz ve bir süre sonra soğuk şekilde buzlu bardakta servis ederiz. Dolayısıyla havada bunaltıcı sıcak olduğu için vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Günde 100 bardak satış yapıyoruz. Bardağını ise 45 TL'den veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkes bir an önce denemeli"

Tavsiye üzerine reyhan şerbeti içen Mahmut Mecid, en lezzetli şerbetin reyhan şerbeti olduğunu söyledi. Mecid, "Hava çok sıcak ve arkadaşımla serinleyecek bir şeyler arıyorduk. Reyhan şerbetini tavsiye ettiler. Doğal bir içecek olduğunu söylediler. Şerbet denince daha şekerli olur diye bekliyordum ama hiç öyle bir tadı yokmuş. İçerisinde bulunan tarçın ise ayrı bir hava katmış, ben normalde kahve içen bir insanım ve birçok şerbet denememe rağmen içlerinde en lezzetli olanı reyhan şerbeti olduğunu düşünüyorum. Ben şu an 2. bardağımı içiyorum. Herkes reyhan şerbetini bir an önce denemeli" şeklinde konuştu.

"Hem doğal hem de ferahlatıcı"

Doğal ve ferahlatıcı özelliğinden dolayı herkese tavsiye eden Kadir Yaşar, "Hava çok sıcak. Benim şu ana kadar içtiğim en iyi serinletici şerbetti. Bu havada içilebilecek en mantıklı içeceklerden biri reyhan şerbeti. Çünkü hem doğal hem de ferahlatıcı bir hissi var. Benim çok hoşuma gitti. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Sıcaktan Bunalanlar Reyhan Şerbeti İçerek Serinliyor - Son Dakika

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