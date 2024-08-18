Gaziantep\'te Yaz Kur\'an Kurslarına Yoğun İlgi

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz Kur'an kurslarına Gaziantep'te çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur'an Kursları Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'teki camiler ve kurslarda da yapıldı.

Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği Yaz Kur'an Kursları bugün itibariyle sona erdi.

Gaziantep'te yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını camilerdeki, kurslardaki ve okullardaki Yaz Kur'an Kurslarına gönderdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslar 7 hafta boyunca devam etti. Gaziantep'te açılan ve yoğun ilgi gösterilen Yaz Kur'an Kurslarında çocuklara Kur'an'ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlak öğretildi. 7 hafta boyunca çocuk sesleriyle şenlenen camilere gelen çocuklar, ellerindeki Kur'an'ı Kerim ve Elif Ba'larla 7 hafta boyunca camilerin yolunu tuttu. 1 Temmuz ile 16 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük fırsat sunulan kurslara Gaziantep'te çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaz Kur'an Kurslarında Kur'an-ı Kerim ve dini bilgeler eğitimlerinin yanı sıra çocuklarda ve gençlerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi ve empati kurma gibi önemli değerlerin geliştirilmesi amaçlandı. Çocuklar ve gençler, Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve dini bilgilerini artırmak suretiyle verimli bir yaz tatili dönemi geçirdi. Gaziantep İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar, 1 Temmuz itibariyle startını verdikleri ve yoğun bir ilgi gören Yaz Kur'an kurslarının bugün itibariyle sona erdiğini söyledi.

Çocukların yaz tatili boyunca camileri şenlendirdiklerini belirten Hazırlar, "Büyük bir coşku ve heyecan ile başlayan Yaz Kur'an kurslarımız 7 hafta devam etti. Yaz Kur'an kurslarımız için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Bini aşkın camimizde 2 bin civarındaki görevlilerimizle birlikte yaz Kur'an kurslarımıza başlamıştık" dedi.

"Camilerimiz çocuklarla şenlendi"

Hazırlar, "Yaz Kur'an kurslarında evlatlarımıza faydalı olmaya çalıştık ve onlara başta yüce kitabımızı, Peygamber Efendimizin (sav) ahlakını, vatan ve millet sevgisini elimizden geldiği kadar öğrettik. Yaz Kur'an kursları demek çocukların cami, Kur'an-ı Kerim ve temel dini değerlerimizle buluşmaları demektir. Çocuklarımızın camilere gelmesiyle camilerin çocuk açtığını ve camilerin çocuklarla ayrı bir şenlendiğini düşünüyoruz. Bu yüzden hazırlıklarımızı yaptık, çocuklarımızın camilere gelmeleri dolayısıyla öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanan dinimi öğreniyorum kitaplarımızı, Kur'an'ı Kerim ve Elif Ba kitaplarını çocuklarımıza takdim ettik" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim bizim rahmet kitabımızdır"

Dini eğitim için, milli ve manevi değerlerin öğrenilmesi için yaz ayının bir fırsat olduğunu belirten Hazırlar, "Kur'an-ı Kerim bizim rahmet kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hakikat membaadır. Kur'an-ı Kerim bize kendimizi, Rabbimizi tanıtan, sorumluluklarımızı anlatan ve bize varoluş gayemizi anlatan muhteşem bir kitaptır. Dolayısıyla çocuklarımıza öncelikle Allah'ın rahmet kitabını öğretiyoruz. Bunu da sevgiyle, muhabbetle öğretmenin gayreti içerisindeyiz. Yaz Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize temel inanç değerlerimizi ve iman esaslarımızı öğretiyoruz. Yine çocuklarımıza biz yaz Kur'an kurslarında ibadet alışkanlıklarını kazandırmak için gayret ediyoruz. Çünkü bu yaşlar özellikle bu eğitimin hassasiyetle, sevgiyle, muhabbetle verildiği özel bir yaştır. Bu yaşta öğrenilen bilginin ve bu yaşta edinilen kazanımların hayat boyu insanın şekillendirdiğinin farkındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP