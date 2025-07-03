Gaziantep'te Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Gaziantep'te Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

Gaziantep\'te Yaz Kur\'an Kurslarına Yoğun İlgi
03.07.2025 10:25
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Gaziantep'teki camilerde açılan Yaz Kur'an Kursları, çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde açılan yaz Kur'an kurslarına Gaziantep'te çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Her yıl yaz tatili boyunca camilerde ve Kur'an kurslarında açılan Yaz Kur'an Kursları Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'teki camiler ve kurslarda da yoğun katılımla başladı. Her sene milyonlarca genç ve çocuğun Kur'an-ı Kerim ile dini bilgiler öğrendiği Yaz Kur'an Kursları kapsamında öğrencilere başta Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi vesellem) hayatı ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

Kurslar 7 hafta boyunca devam edecek

Gaziantep'te yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını camilerde, kurslarda ve okullarda açılan Yaz Kur'an Kurslarına gönderiyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslar 7 hafta boyunca devam edecek.

Çocuk sesleriyle şenlenen camilere gelen çocuklar, ellerindeki Kur'an'ı Kerim ve Elif Ba'larla 7 hafta boyunca camilerin yolunu tutacak. Yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük fırsat sunulan kurslara çocukların yanı sıra gençlerde yoğun ilgi gösteriyor. Yaz Kur'an Kurslarında Kur'an-ı Kerim ve dini bilgeler eğitimlerinin yanı sıra çocuklarda ve gençlerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi ve empati kurma gibi önemli değerlerin geliştirilmesi de amaçlanıyor. Çocuklar ve gençler, Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve dini bilgilerini artırmak suretiyle verimli bir yaz tatili dönemi geçirecek. Şahinbey ilçesinin 75. Yıl Mahallesi'ndeki Osmanlı Caminde açılan yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar ve gençler, camiye koşarak geldiklerini ve kursta Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi vesellem) hayatı ile temel dini bilgiler öğrendiklerini dile getirdiler. Çocukların yaz tatili boyunca camileri şenlendireceklerini belirten Osmanlı Cami İmam Hatibi Ökkeş Bahri Doğan, büyük bir coşku ve heyecan ile başlayan Yaz Kur'an kurslarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

"400'ü aşkın kız ve erkek öğrencimiz var"

2025 Yaz Kur'an kurslarının başladığını belirten Doğan, "Allah'a hamd olsun, 400'ü aşkın kız ve erkek öğrencimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın ve İl Müftülüğümüzün bize verdikleri müfredat dahilinde Kur'an-ı Kerim, hadis, ilmihal ve toplumu ilgilendiren dersler, aile içi ile okul hayatını ilgilendiren tüm dersleri öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Günlük toplu derslerimizde oluyor. Öğrencilerimize her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz İslam'ı, insanlığı, camiyi, cemaati, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimizi sevsinler. Biz bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

"Herkesi camideki kursa bekliyoruz"

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için camiye geldiğini belirten çocuklardan Ayaz Kök de, "Yaz Kur'an kursunu çok seviyorum. Her gün camiye koşarak geliyoruz. Hocalarımızı çok seviyoruz. Burada oyunlar oynuyoruz. Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Hadisler ezberliyoruz. Hocamız Kur'an-ı Kerim'i öğrenenlere ve hadis ezberleyenlere hediyeler veriyor. Herkesi de camideki kursa bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim, hadis ve Peygamber Efendimizin hayatını öğreniyorum"

Yaz tatilini iyi değerlendirmek için Yaz Kur'an kursuna katıldığını belirten Kevser Erdem ise, "Yaz tatilinde Osmanlı Camindeki yaz Kur'an kursuna gelmeyi tercih ettim. Kur'an-ı Kerim, hadis ve Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi vesellem) hayatını öğreniyorum. Etkinlikler yapıyoruz. Hocamızın bize ayarladığı gezilere gidiyoruz. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yaz tatilini değerlendirmek için camiye geldik"

Kursun çok güzel geçtiğini belirten Zeynep Zümra Şahin de, "Yaz tatilini değerlendirmek için camiye geldik. Burada oyunlar oynuyoruz. Namaz kılıyoruz. Peygamberlerimizin hayatını öğreniyoruz. Çok güzel bilgiler elde ediyoruz. Herkesi camiye davet ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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