Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı için geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar dijital ekranlar aracılığıyla vatandaşlara anlık olarak aktarılıyor. Kavşak alanına yerleştirilen ekranlarda, projenin ne zaman tamamlanacağına dair geri sayım yer alırken, sürücüler ve bölge sakinleri çalışmaların bitiş süresini gün gün takip edebiliyor.

Abdülhamit Han ve Karataş bölgelerindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen proje, kentin önemli ulaşım akslarından biri olan O-54 Çevre Yolu bağlantısını güçlendirecek. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Şahinbey'de ulaşımı rahatlatacak projeyi Mart ayında hizmete açmayı planlıyor.

Bölgenin ulaşım yükü önemli ölçüde azalacak

Çalışmalar kapsamında mevcut menfez genişletilirken, bölgeye ikinci bir köprülü kavşak daha kazandırılıyor. Böylece O-54 Çevre Yolu'na daha güçlü ve kesintisiz bir bağlantı sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kent içi trafik akışı rahatlayacak, alternatif güzergah imkanları artacak. Yaklaşık 500 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı, bölgedeki ulaşım yükünü önemli ölçüde azaltacak.

Projeyle ulaşım kapasitesi artacak

Toplam 6 kilometrelik yeni yol yapımını kapsayan projede ana güzergah ve bağlantı yolları asfaltlanarak hizmete sunulacak. Mevcut menfezin yanına 15 metre genişliğinde, 45,55 metre uzunluğunda ve 6,60 metre yüksekliğinde ikinci köprülü kavşak inşa ediliyor. Proje kapsamında 4 kollu kavşak bağlantısı yapılacak, çevre yolundaki mevcut menfezler uzatılarak kapasitesi artırılacak.

Çalışmalar süresince mevcut elektrik ve doğalgaz hatları deplase edilirken, kaldırım ve orta refüj imalatları da gerçekleştiriliyor. Yaya ve araç korkulukları, trafik işaretlemeleri, altyapı ve drenaj sistemleri tamamlanarak güvenli ve konforlu bir ulaşım hedefleniyor.

Yol aydınlatma tesisatının kurulmasıyla sürüş güvenliği artırılacak, asfalt ve yol çizgi imalatlarının ardından bölgede geniş kapsamlı peyzaj çalışmaları yapılacak.

Dijital ekranlarda yer alan geri sayım sistemiyle vatandaşlara çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair şeffaf ve anlık bilgi sunulurken, Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı'nın hizmete girmesiyle birlikte bölge ulaşımında yeni bir dönem başlaması hedefleniyor. - GAZİANTEP