Alaüddevle Camii Yeniden Açılıyor

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Gaziantep'in zengin tarihi dokusunun önemli eserlerinden biri olan Alaüddevle Camii, deprem sonrası onarımının ardından Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı bir törenle yeniden ibadete açılacak. 6 Şubat depreminde hasar gören caminin minare ve kubbesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon kapsamında orijinal haline getirilirken yapısal dayanıklılığı da güçlendirildi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "Antep'imizi Gaziantep kılan kurtuluş mücadelesi günlerinden kurşun izlerini taşıyan bu çok özel camiyi eski haline getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

6 Şubat Depremi'nde hasar gören Gaziantep Şahinbey'deki Alaüddevle Camii, Cuma günü (13 Eylül) yeniden ibadete açılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, depremde zarar gören kubbe ve minareyi onararak orijinal haline getirdi.

Restorasyonun yanısıra güçlendirme de yapıldı

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta, Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, çevredeki 10 ilde büyük bir yıkıma yol açarken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Alaüddevle Camii de gördüğü hasarın ardından ibadete kapatılmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçen yıl Ekim ayında, Alaüddevle Camii'nin rölövesi ile restitüsyon ve restorasyon projelerini uygulamaya başladı. Çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı olan minare söküldü. Mevcut taşlar kullanılarak, kenetli ve zıvanalı yöntemle minarenin yeniden yapımına geçildi.

Restorasyon kapsamında, kubbede bulunan çatlaklar bazalt mesh ve hidrolik kireç esaslı güçlendirme harcı kullanılarak onarıldı. Güçlendirme amacıyla kubbe kasnağında paslanmaz çelik elemanlarla çekme çemberi oluşturuldu. Yapı radarıyla belirlenen duvar içi boşluklar kireç esaslı harçla dolduruldu. Ayrıca caminin iç ve dış duvar yüzeyleri temizlendi, ahşap döşeme ve halı yenileriyle değiştirildi, kapı ve pencere doğramalarının bakım ve onarımları yapıldı, elektrik, aydınlatma ve klima elemanları da yenilendi.

"Minaresinin tarihiyle çok özel bir cami"

Alaüddevle Camii'nin tarihi 1500'lü yıllara uzanıyor. Vakfiyesinde yer alan bilgilere göre, cami, Dulkadiroğulları Beyliğinden Süleyman Bey'in oğlu Alaüddevle tarafından yaptırıldı. İbadethanenin zamanla yıkılmasının ardından ise bir grup hayırsever tarafından 1898 yılında bugünkü caminin yapımına başlanırken, 1903 yılında da tamamlanarak ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, eski camiden kalan minarenin çok özel bir tarihi olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı günlerinde, Antep'in işgali girişimi sürecinde meydana gelen çatışmalarda düşman askerlerinin kurşunlarından Alaüddevle Camii'nin minaresi de zarar görmüş. İşte, Antep'imizi Gaziantep kılan Milli Mücadele günlerinden kurşun izlerini taşıyan bu çok özel camimizi Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımı ile yeniden halkımızın ibadetine açacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi. - GAZİANTEP