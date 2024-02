Gaziantep Ticaret Odası, Gazi unvanının 103. yıl dönümünü kan bağışı kampanyasıyla kutluyor

Yerel

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) şehre "Gazi" unvanı verilişinin 103. yıl dönümünü bu yıl da gelenekselleşen kan bağışı kampanyası ile kutluyor.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 103. yıl dönümünü yayımladıkları mesajla kutladılar. GTO Başkanları mesajlarında tüm Gazianteplileri "Birçok insanın size ihtiyacı var!" diyerek bu yıl 7. kez düzenlenecek olan kan bağışı kampanyasına davet etti.

GTO Başkanları, Gaziantepli olmaktan onur ve gurur duyduklarını belirttikleri mesajlarında şunları ifade ettiler: "Kahraman ecdadımız 103 yıl önce tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele vererek cennet vatanımız ve özgürlüğümüz için can pahasına direndi. Bu emsalsiz direniş sonucunda da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile aynı unvanı "Gazi" unvanını paylaşma şerefine nail olduk. Ne mutlu ki bizlere böyle kahraman ecdadın torunlarıyız Her bir hemşehrimiz gibi bizler de Gaziantepli olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra her bir Gaziantepli gibi de büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Atalarımız nasıl bu topraklar için can verdiyse bizler de necip Türk milletini daha güçlü kılmak için canla başla çalışmalı, üretmeli, değer oluşturulmalı ve ecdadın mirasına sahip çıkmalıyız."

"Bu özel günde gelin hayat kurtaralım"

GTO Başkanları, "Birçok insanın size ihtiyacı var! Şehrimize gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü kutlayacağımız bu özel günde gelin hayat kurtaralım. Geleneksel kan bağışı kampanyası için GTO'da buluşalım" diyerek şöyle devam etti: "Gaziantep Ticaret Odası olarak her yıl şehrimize 'Gazi' unvanının verilişinin yıl dönümü olan 8 Şubat'ta kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Yalnızca geçtiğimiz yıl malum deprem felaketi nedeniyle kampanyamızı gerçekleştiremedik. Bu yıl ise kampanyamızın 7.'sini düzenliyoruz. Her sene dediğimiz gibi canıyla tarih yazanların torunları kanıyla hayat kurtaracak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi 8 Şubat Perşembe günü kan bağışı kampanyamıza katılmak üzere Gaziantep Ticaret Odasına davet ediyoruz.

Gazi' unvanı alışımızın 103. yıl dönümünü gururla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman atalarımızı ve tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz." - GAZİANTEP