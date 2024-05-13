Gaziantep ve Hatay, Kardeş Şehir Protokolü İmzalayarak Deprem Sonrası İyileşme Sürecini Hızlandıracak - Son Dakika
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Gaziantep ve Hatay, Kardeş Şehir Protokolü İmzalayarak Deprem Sonrası İyileşme Sürecini Hızlandıracak

Gaziantep ve Hatay, Kardeş Şehir Protokolü İmzalayarak Deprem Sonrası İyileşme Sürecini Hızlandıracak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerin yaralarını birlikte saracakları kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokol ile doğal afetin verdiği hasarların ortadan kalkması ve normalleşme sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

13.05.2024 17:22  Güncelleme: 17:24
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir protokolü imzalayarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen iki şehrin yaralarını beraber saracak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Mayıs Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda "Asrın Felaketi" olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde Gaziantep ve Hatay'da doğal afetin verdiği hasarların bir an önce ortadan kalkması ve normalleşme sürecinin hızlandırılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, meclis üyelerinin kararıyla protokol imzalaması kararı alındı.

Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile Hatay'ın büyük zarar gördüğünü belirterek, "Biz, bu kardeş şehir protokolü ile iyileşme sürecini hızlandırıp yaralarımızı beraber sarmayı amaçlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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