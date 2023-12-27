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Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bulgaristan Kırcaali'deki anma etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bulgaristan Kırcaali'deki anma etkinliklerine katıldı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bulgaristan Kırcaali Kirkovo Belediyesi'nin düzenlediği anma etkinliklerine katılarak, asimilasyonda hayatını kaybeden soydaşlarımızı ve Türkan bebeği anma törenlerine katıldı. Başkan Arda, Türkan Bebek'in anıtına çelenk bıraktı ve asla unutmayacaklarını belirtti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bulgaristan Kırcaali\'deki anma etkinliklerine katıldı
27.12.2023 - 11:22,
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Gaziemir Belediyesi'nin kardeş belediyesi Bulgaristan Kırcaali Kirkovo Belediyesi'nin düzenlediği anma etkinliklerine katılan Başkan Arda, "Asimilasyonda hayatını kaybeden soydaşlarımız ve direnişin simgesi Türkan bebeği asla unutmayacağız" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 4 belediye meclis üyesiyle birlikte Bulgaristan Kırcaali kentini ziyaret ederek, Türkan bebek ve asimilasyon şehitleri için düzenlenen anma törenlerine katıldı. Başkan Arda, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin 1984 yılından itibaren maruz bırakıldığı zorunlu asimilasyonun simgesi olan Türkan Bebek'in anıtına çelenk bıraktı.

Kendi atalarının da anavatana göç ettiğini hatırlatan ve göçün yol açtığı zorlukları iyi bildiğini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "1984 yılında bu coğrafyada bu acıların yaşanmış olmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Hiç kimse kimliği, dini, dili, kültürü, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı. Aralık 1984'te Balkanlarda yaşayan Türklere yapılan asimilasyonda; dili, dini, kültürü, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğrayan, baskı ve şiddet gören, hayatını kaybeden soydaşlarımızı ve direnişin simgesi Türkan bebeği ölümünün 39'uncu yıldönümünde anıyorum. Biz onları asla unutmadık ve herkes şunu bilsin ki asla unutturmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bulgaristan Kırcaali'deki anma etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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