Gaziemir Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Özel Etkinlikler Düzenledi

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Gaziemir Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklere katılan 241 çocuk, Nasrettin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni, Atatürk Müzesi'ni, Sancar Maruflu Bilim Merkezi'ni ve 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nı ziyaret ederek hem eğlendi hem de öğrendi.

Yaşama geçirdiği projelerle hayatın her alanında çocukların kişisel gelişimlerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayan Gaziemir Belediyesi, yarıyıl tatilinde de onları unutmadı. Belediye, düzenlediği kurslara katılan öğrenciler için tatilde özel geziler düzenledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği gezilere katılan 241 çocuk, 8 grup halinde Nasrettin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni, Atatürk Müzesi'ni, Sancar Maruflu Bilim Merkezi'ni, 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nı ziyaret etti.

Nasrettin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar, fen bilimleri, uzay, havacılık, astronomi, teknoloji gibi konuların işlendiği 22 deney istasyonunda eğitmenlerden bilgi aldı, uygulama yaptı. Atatürk Müzesi'nde tarihi bir yolculuğa çıkan çocuklar, Atatürk'ün kişisel eşyalarını görme fırsatı buldu.

Gaziemirli çocuklar, 16 farklı deney istasyonu bulunan Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nde, bilimsel deneyler yaparak gökyüzü ve uzay hakkında merak ettiklerini, klasik yöntemlerin dışında keyif alarak öğrendi. 26 zeka oyunları ekipmanı ve dijital oyun birimlerinin bulunduğu 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda ise çocuklar, hem öğrenip hem de eğlenme fırsatı yakaladı. Çocuklar, bilişsel ve motor becerilerini geliştirmeye katkı sağlayan parkta, dijital zeka oyunları, satranç, astronomi, bilim, arkeoloji ve müzik gibi atölyelere yoğun ilgi gösterdi.