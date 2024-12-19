Gaziosmanpaşa Belediyesi El Emeği Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi El Emeği Çarşısı Açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi El Emeği Çarşısı Açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadın dayanışmasını ve el emeğini ön plana çıkaran 'El Emeği Çarşısı'nı açtı. 200 kadının eserlerinin sergilendiği çarşıda, çeşitli el yapımı ürünler satışa sunuluyor.

19.12.2024 15:11  Güncelleme: 15:25
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El emeğinin ve kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olan "Gaziosmanpaşa Belediyesi El Emeği Çarşısı" açıldı. Birbirinden renkli yeni yıl hediyeleri, bu çarşıda satışa sunuldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezlerinde eğitim alan ve satış ofislerinde ürünleri bulunan üyeler, bu organizasyonda eserlerini sergileyip satış yapma imkanı buldu. 50 stantta 200 kadının ürettiği el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı çarşıda; ahşap boyamadan el örgüsüne, makrome anahtarlıktan patik örgü bebeklere, çeyizlik eşyalardan yeni yıl hediyelerine kadar birçok ürün yer aldı. Açılış Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve çok sayıda vatandaş katıldı. 19-22 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak organizasyon kapsamında kadınlar, emeklerinin karşılığını görmenin ve bu zorlu ekonomik şartlarda kendi kazançlarını elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

El ürünleri satan Figen Altınbaşdemir, "Güzel bir organizasyon, keşke yıllar önce başlayıp yapabilseydik. Umarım devamını getire biliriz. Bir taşım oldu. Evde oyalanıyoruz. Yaptığımız ürünleri satıyoruz" dedi.

Stantta ürünlerini satan Yasemin Mersin, "Keçe ürünlerini yapıyoruz. Doğal yünlerini yoğurarak, iğneleyerek dönüştürüyoruz. Hem negatif enerjiyi alıyor hem de sıcak tutuyor. Keçe ürünleri çok kıymetli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi El Emeği Çarşısı Açıldı - Son Dakika

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