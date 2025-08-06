Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Emzirme Haftası Paneli

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Emzirme: İlk ve En Değerli Hediye" paneli düzenledi. Panelde emzirmenin hem bebek hem de anne sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir panele ev sahipliği yaptı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Emzirme: İlk ve En Değerli Hediye" paneline Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, başkan yardımcıları, kadın muhtarlar, çok sayıda anne ve anne adayı katıldı. Başkan Vekili Karadeniz'in açılış konuşmasının ardından panelde uzman doktor, hemşire, psikolog gibi alanında deneyimli konuşmacılar bir araya gelerek, emzirmenin hem bebek hem de anne sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı. Sağlıklı nesillerin temeli olan emzirme konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen panelin moderatörlüğünü Kişisel Gelişimci ve Nefes Terapisti Gülseren Bozkurt üstlendi. Panelde, İlçe Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatma Canatar sunum gerçekleştirirken, İlçe Halk Sağlığı Ebesi Selime Çay, Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi Aile Terapisti Elvan Görmez ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Diyetisyeni Melis Ceren Balçık katılımcılarla bilgilerini paylaştı. Etkinlikte, anne sütüyle beslenmenin fiziksel ve zihinsel gelişime katkıları, emzirme sürecinde annelerin karşılaştığı zorluklar, sağlık uzmanlarının bu süreçteki rolü ile ilgili konular detaylı olarak değerlendirildi.

Lohusa paketleri dağıtıldı

Panel kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü tarafından hazırlanan lohusa paketleri, temsili olarak dört anne adayına verildi. İlçede ikamet eden ve gebeliğinin 30. haftasını tamamlayan anne adaylarına lohusa paketi dağıtılacağı öğrenildi.

"Panel, anne sütünün çocuklar üzerindeki önemini anlatıyor"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi Aile Terapisti Elvan Görmez, "Bugün burada Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Emzirme Haftası ile ilgili Emzirme: İlk ve En Değerli Hediye adlı panelimizi gerçekleştireceğiz. Bu panel, anne sütünün çocuklar üzerindeki önemini anlatıyor. İlk bağlantı nesnesi olan annelerle kurulan bağın, bebeğin ilerde birçok hastalığa karşı koruyucu olarak anne sütünü almasının ne kadar önemli olduğuna dair Gaziosmanpaşalı vatandaşlarımıza bilgilendirmek üzere Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin yapmış olduğu çok güzel bir çalışma" dedi.

"Başkan Vekili Eray Karadeniz'e lohusa paketi için teşekkür ederim"

Bebek bekleyen Neslihan Gökmen, "Gaziosmanpaşa'da yaşıyorum. Belediyemizin böyle bir hizmeti, anne, çocuk ve emzirme programı olduğunu gördüm. Katılmak istedim. Çok da memnun kaldım. Sayın Başkan Vekili Eray Karadeniz'e lohusa paketi için ve annelere sağladıkları destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL