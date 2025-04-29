Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Modern Kurban Satış Alanı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Modern Kurban Satış Alanı

Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Modern Kurban Satış Alanı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alışverişlerini huzur içinde yapabilmeleri için modern bir satış alanı kurdu. Satış alanında güvenlik ve hijyen önlemleri üst seviyede tutulacak.

29.04.2025 12:39  Güncelleme: 12:41
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur içinde kurban alışverişlerini yapabilmesi için modern bir satış alanı oluşturdu. Güvenlikten hijyene ve ulaşıma kadar tüm detayların düşünüldüğü kurban satış alanında, çadır yerleri için başvurular alınmaya başladı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul Caddesi, Emniyet Müdürlüğü karşısında kurulan satış alanı, hem vatandaşların hem de satıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlandı. Alan içerisinde, veterinerlik hizmet noktası, lavabolar, duş alanları, mescit ve otopark alanı oluşturuldu. Ayrıca vatandaşların kurban sahasına kolaylıkla ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferlerle servis imkanı da sunulacak.

Güvenlik ve sağlık önlemleri üst seviyede

Kurban satış alanında veteriner hekimler, kurbanlıkların küpe ve sağlık denetimleri ile muayenelerini düzenli olarak gerçekleştirecek. Ayrıca kurban satış alanında haşerelere karşı düzenli olarak ilaçlama yapılacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede gerekli denetim ve güvenlik tedbirlerini alırken, bölgenin temizliği ve atıkların toplanması konusunda da belediye tarafından titizlikle çalışma yürütülecek.

Kurban satış çadırları için başvurular alınıyor

Kurban satış alanı hakkında detaylı bilgi almak vatandaşlar ve çadır yeri başvurusu yapmak isteyen satıcılar, 444 0 467 ve 453 53 14 numaralı telefonlardan Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ulaşabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Modern Kurban Satış Alanı - Son Dakika

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