Gaziosmanpaşa'da çocuklar tekne orucu tutmanın heyecanını yaşadı

03.03.2026 16:20  Güncelleme: 16:24
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan'ın ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği 'Onlarca Çocukla Tekne Orucu' programında çocuklar, öğle ezanı ile birlikte oruçlarını açtı. Etkinlikte çocuklara iftar menüsü sunuldu ve mutlu anlar yaşandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Onlarca Çocukla Tekne Orucu' temalı programda buluşan çocuklar, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açarak Ramazan coşkusu yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmak için "Onlarca Çocukla Tekne Orucu" programını düzenledi. Gaziosmanpaşa Hürriyet Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda biraya gelen minikler öğle ezanının okunmasıyla birlikte tekne oruçlarını açtı. Çocuklara iftar menüsünde tavuklu pilav, ayran, su ve hurmanın yanı sıra kurabiye ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların heyecanlı olduğu görülürken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Alveroğlu çocukların sevincine ortak oldu

"Oğlumun Ramazanın bilincinde olması bizim için çok önemli"

Çocuğu ile birlikte etkinliğe katılan vatandaş, "Çok heyecanlandık 4 yaşında oğlum ilk orucunu tuttu, bugün heyecanımızı mutluluğumuzu anlatmak mümkün değil. Oğlumun Ramazan'ın bilincinde olması bizim için çok önemli, bize böyle bir imkan sundukları için belediye başkanımız Eray Karadeniz'e çok teşekkür ederiz" dedi.

"Mahallemizde böyle bir etkinlik gerçekleştiği için çok mutluyuz"

Torununu sahura kaldırıp tekne orucuna alıştırdığını dile getiren Redife Özcan ise, "Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Aynı mahallede oturuyorum. Torunum Ömer Özcan'ın babaannesiyim. Mahallemizde böyle bir etkinlik gerçekleştiği için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Program Alveroğlu'nun öğrencilere sertifikalarını ve diş kiralarını vermesi ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

