Gaziosmanpaşa\'da Darp Edilen Özel İhtiyaçlı Çocuğa Destek Ziyareti

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde sokak ortasında darp edilen 13 yaşındaki özel ihtiyaçlı çocuğu, Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, evinde ziyaret etti. Başkan Vekili Karadeniz, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek, çocuğun ve ailenin yanında olduklarını ifade etti.

Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, özel gereksinimli 13 yaşındaki bir çocuk, Yenimahalle metro durağı çevresinde yürürken tanımadığı bir kadına yanlışlıkla çarpmış, ardından kadının yanındaki şahıs tarafından şiddete maruz kalmıştı. Darp edilen çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Olayın ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, özel gereksinimli çocuğu ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Karadeniz, çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Karadeniz, şiddetin her türlüsünün sonuna kadar karşısında olduklarını söyleyerek, olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Karadeniz, ailenin her zaman yanlarında olacaklarını da söyledi. Aile ise yapılan ziyaretten ve verilen destekten ötürü Karadeniz'e teşekkür etti. - İSTANBUL