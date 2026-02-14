Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden tarihi adım: 50 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuştu - Son Dakika
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden tarihi adım: 50 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuştu

14.02.2026 16:17  Güncelleme: 16:22
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 50 yılı aşkın süredir devam eden Karayolları Mahallesi'ndeki mülkiyet sorununu çözmek için önemli adımlar atıyor. Hazine arazilerinin vatandaşa devri sürecine başlandı ve yeni imar planı ile kentsel dönüşüm projeleri destekleniyor.

Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi'nde, 50 yılı aşkın süredir devam eden mülkiyet sorunu nihayet çözüm buluyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların haklarını güvence altına alarak bölgedeki dirençli yapı ve planlı yerleşimi sağlamak amacıyla kalıcı bir adım attı.

Karayolları Mahallesi'nde hak sahiplerinin uzun yıllardır çözüme kavuşmasını beklediği süreçte, hazine arazilerinin vatandaşa devrinin sağlanması için son aşamaya gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne verdiği yetki ile hazine arazilerinin tapu devri süreci resmen başlıyor.

Yeni imar planı ile ada bazlı dönüşüme destek artırıldı

Karayolları Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projelerinde yeni teşvikler de uygulanacak. Yeni imar planı çalışması ile bodrum katlar iptal edilerek çatı arası piyesler tam bir kat olarak kullanılabilecek. Otopark ihtiyacını kendi bünyesinde karşılayan 400 metrekare ve üzeri parsellerde, artı bir kat ilave imar hakkı sağlanacak. Ada bazlı dönüşüm projelerinde ise metrekareye göre imar artışları uygulanacak. 600 metrekare - Bin metrekare adalarda yüzde 10, Bin metrekare - 2 bin 500 metrekare adalarda yüzde 15, 2 bin 500 m ve üzeri adalarda da yüzde 30 imar artışı sağlanarak dönüşüm projelerine destek artırılıyor. Düzenlemeler ile beraber uzun yıllardır çözüm bekleyen vatandaşların haklarının güvence altına alınması ve bölgede dayanıklı, modern yapılaşmanın yaygınlaşması hedefleniyor.

"Yarım asırdır devam eden mülkiyet sorununu artık geride bırakıyoruz"

Bölgede saha incelemesi yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, sevindirici haberi paylaşarak şunları söyledi: "Karayolları Mahallemiz için güzel bir müjdeyle karşınızdayız. Yıllardır süren çalışmalarımız neticesinde, bu bölgede 50 yıldan fazla süredir devam eden mülkiyet sorununun son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a destekleri ve teveccühleri dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Hazine arazilerimizle ilgili tapu sorununu çözmek adına bakanlığımızın yetkiyi bize devretmesiyle önümüzdeki süreçte, bu tapuların vatandaşa devri için tüm gayretimizi göstereceğiz. Bununla birlikte Karayolları Mahallemizde önemli bir imar çalışması da yaptık. Daha önce dört kat olan imar planlarını bodrum katları iptal ederek, çatı piyesleri de tam bir kat verip dört katı beş kata çıkartmış olduk. 400 m ve üzeri otopark ihtiyacının tamamının karşılandığı yapılar için bir kat ilave ederek vatandaşlarımıza ek fayda sağlıyoruz. Ada bazlı dönüşüm projelerinde ise %10 ile %30 arasında imar artışı sunarak Gaziosmanpaşa'da sağlam, güvenli ve konforlu yapıları birlikte inşa edeceğiz"

"Her adımda gelişim" vizyonuyla kentsel dönüşümde yeni dönem

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin çözüm odaklı ve kalıcı adımlar atarak yaptığı çalışmalar, kentsel dönüşüm alanında örnek teşkil ediyor. Modern standartlara uygun, dirençli, güvenli ve sürdürülebilir bir şehirleşme hedefiyle yürütülen projeler ile yapıların fiziki dönüşümünün yanı sıra yaşam kalitesinin de yükseltilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

