İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı

İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
08.04.2026 23:23
Ateşkesi ilk günden ihlal edip Lübnan'a son zamanların en büyük hava saldırısını düzenleyen İsrail durmadı. İsrail uçakları bu kez gece saatlerinde Beyrut'ta Dahiye bölgesi başta olmak üzere pek çok noktayı bombaladı. Şehrin birçok bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü. Saldırılarda şu ana kadar 254 kişinin hayatını kaybettiği, 837 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, ateşkes sürecine rağmen Lübnan’a yönelik hava saldırılarını gece boyunca şiddetlendirerek sürdürdü. Başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasına düzenlenen saldırılarda yerleşim yerleri hedef alındı. Şehrin üzerinde yoğun duman tabakaları yükselirken, bölgedeki sivil altyapının büyük zarar gördüğü bildirildi.

254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 837 KİŞİ YARALANDI

Lübnan makamlarından yapılan son açıklamalara göre, bu ağır saldırılarda şu ana kadar 254 kişi hayatını kaybetti, 837 kişi ise yaralandı. Lübnan, bugünkü İsrail saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşları için bir günlük yas ilan etti. 

NETANYAHU: PARMAĞIMIZ TETİKTE

Saldırılarla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, her an savaşa dönmeye hazır olduklarını belirterek "parmağımız tetikte" mesajı verdi. Ateşkesin bir son değil, sadece bir ara olduğunu ima eden bu sert çıkış, uluslararası toplumun arabuluculuk çabalarını ve bölgedeki hassas dengeleri bir kez daha tehlikeye attı. 

Netanyahu şunları söyledi: "Trump'ın İran'la ateşkes imzalaması bizi şaşırtmadı. İran ile imzalanan geçici ateşkes Lübnan'ı kapsamayacak. Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız. Parmağımız tetikte."

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A BÜYÜK HAVA SALDIRISI

Öte yandan, İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sağlık Bakanı Nasreddin, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Lübnan'da yaşanan çok tehlikeli bir tırmanışla karşı karşıyayız. İsrail saldırıları başkentimiz Beyrut ve Dahiye ile Bekaa, Cebel Lübnan ve güney bölgelerinde masum sivilleri hedef aldı." dedi.

İsrail'in saldırılarının boyutu ve şiddetinin büyüklüğü karşısında sağlık sistemindeki ihtiyaçların artış gösterdiğine vurgu yapan Nasreddin, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan sağlık sistemine acil uluslararası insani yardım yapılması çağrısında bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi uluslararası ortaklarımızla ve dost ülkelerle; acil tıbbi malzeme, cerrahi ekipman ve ilaç desteği için sürekli temas halindeyiz."

İSRAİL: LÜBNAN'A SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Lübnan'da Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Zamir, her türlü fırsatı değerlendirerek Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini ifade etti.

ABD-İSRAİL-İRAN ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Burak üstün Burak üstün:
    dünya sessiz kaldıkça devam eder bu 29 1 Yanıtla
  • Emrah Arslan Emrah Arslan:
    İran için savaşan Lübnan neden şimdi yanlız kaldı iranın Lübnanı yanlız bırakmamı lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
