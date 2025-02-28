Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Gaziosmanpaşa\'da Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayında '7 Renk Gaziosmanpaşa' sloganıyla birçok etkinlik düzenleyecek. Dinletiler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve iftar organizasyonlarıyla birlikte vatandaşlar bir araya gelecek.

28.02.2025 12:29  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da Ramazan ayı, "7 Renk Gaziosmanpaşa" sloganıyla düzenlenecek etkinliklerle birlik ve beraberlik içinde yaşanacak. Memleket buluşmalarıyla ülkemizin 7 bölgesinden vatandaşları bir araya getirecek olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, dinletilerden söyleşilere, dini sohbetlerden çocuk etkinliklerine birçok Ramazan programına ev sahipliği yapacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da, vatandaşları paylaşma, dayanışma ve kardeşlik atmosferine uygun etkinliklerle buluşturuyor. Ramazan ayı boyunca her akşam iftar sonrası düzenlenecek etkinliklerin adresi belediye bahçesi olacak. İstanbul'daki hemşehri dernekleriyle birlikte organize edilecek memleket buluşmaları kapsamında müzik ve ilahi dinletileri, Kuran-ı Kerim tilavetleri, söyleşiler, dini sohbetler, belgesel gösterimleri gibi çok sayıda etkinlik Gaziosmanpaşalılarla buluşacak. Vatandaşlar, Ramazan'ın sevincini, maneviyat yüklü programlarda doyasıya yaşayacak.

Çocuklara özel Ramazan etkinlikleri hazırlandı

Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, palyaço, maskot gösterileri, yarışmalar ve eğlenceli etkinlikler, belediye bahçesinde çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda kurulan oyun alanı ise Ramazan ayı boyunca çocuklara hizmet verecek.

İftarın bereketi meydanlarda vatandaşlarla paylaşılacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca meydanlarda ve ilçenin çeşitli noktalarında iftar yemeği ve pide dağıtımında bulunarak, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla paylaşacak. Belediyeye ait mobil mutfak ve mobil fırında hazırlanacak iftarlık yemekler her gün sıcağı sıcağına vatandaşlara ikram edilecek. Gaziosmanpaşalılar, ekmeklerini paylaşmanın ve birlikte oruç açmanın mutluluğu ile Ramazan ayını en güzel şekilde idrak edecek.

Cami ve türbe gezileriyle manevi yolculuk

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında cami ve türbe gezileri de düzenliyor. Her salı ve perşembe günü yapılacak olan gezilerde vatandaşlar; Fatih Camii ve Hırka-i Şerif Camii, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Çamlıca Camii, Hz. Yuşa Türbesi ve Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ni yakından görme ve bu kutsal mekanlarda dua etme imkanı bulacak. Gaziosmanpaşalılar, cami ve türbe gezileri için her salı, ebelediye.gaziosmanpasa.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Kültür Sanat, istanbul, Yerel, Yaşam, İftar, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner’in patronluğuna yükselmiş Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
12:10 Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:10 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu
18:01 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler
17:55 Kanarya güle oynaya turladı Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:44 Öcalan’ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
17:43 Öcalan’ın çağrısı sırasında Ankara’da dikkat çeken görüntü Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 13:52:50. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.