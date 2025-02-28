Gaziosmanpaşa\'da Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

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Gaziosmanpaşa'da Ramazan ayı, "7 Renk Gaziosmanpaşa" sloganıyla düzenlenecek etkinliklerle birlik ve beraberlik içinde yaşanacak. Memleket buluşmalarıyla ülkemizin 7 bölgesinden vatandaşları bir araya getirecek olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, dinletilerden söyleşilere, dini sohbetlerden çocuk etkinliklerine birçok Ramazan programına ev sahipliği yapacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da, vatandaşları paylaşma, dayanışma ve kardeşlik atmosferine uygun etkinliklerle buluşturuyor. Ramazan ayı boyunca her akşam iftar sonrası düzenlenecek etkinliklerin adresi belediye bahçesi olacak. İstanbul'daki hemşehri dernekleriyle birlikte organize edilecek memleket buluşmaları kapsamında müzik ve ilahi dinletileri, Kuran-ı Kerim tilavetleri, söyleşiler, dini sohbetler, belgesel gösterimleri gibi çok sayıda etkinlik Gaziosmanpaşalılarla buluşacak. Vatandaşlar, Ramazan'ın sevincini, maneviyat yüklü programlarda doyasıya yaşayacak.

Çocuklara özel Ramazan etkinlikleri hazırlandı

Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, palyaço, maskot gösterileri, yarışmalar ve eğlenceli etkinlikler, belediye bahçesinde çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda kurulan oyun alanı ise Ramazan ayı boyunca çocuklara hizmet verecek.

İftarın bereketi meydanlarda vatandaşlarla paylaşılacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca meydanlarda ve ilçenin çeşitli noktalarında iftar yemeği ve pide dağıtımında bulunarak, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla paylaşacak. Belediyeye ait mobil mutfak ve mobil fırında hazırlanacak iftarlık yemekler her gün sıcağı sıcağına vatandaşlara ikram edilecek. Gaziosmanpaşalılar, ekmeklerini paylaşmanın ve birlikte oruç açmanın mutluluğu ile Ramazan ayını en güzel şekilde idrak edecek.

Cami ve türbe gezileriyle manevi yolculuk

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında cami ve türbe gezileri de düzenliyor. Her salı ve perşembe günü yapılacak olan gezilerde vatandaşlar; Fatih Camii ve Hırka-i Şerif Camii, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Çamlıca Camii, Hz. Yuşa Türbesi ve Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ni yakından görme ve bu kutsal mekanlarda dua etme imkanı bulacak. Gaziosmanpaşalılar, cami ve türbe gezileri için her salı, ebelediye.gaziosmanpasa.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. - İSTANBUL